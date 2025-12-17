Casi real, la imagen creada con inteligencia artificial de Ricky Martin sentado al lado de otro hombre y que se hizo viral esta semana en redes sociales.

El astro boricua respondió a la publicación de la foto en Instagram donde aparece semidesnudo junto al influencer español Mario Salvador.

En ese sentido, el artista aseguró que no conoce al joven, pero no descartó hacerlo en algún momento.

“No, no, no, no. No mienta caballero. Nunca nos hemos conocido. Quién sabe si algún día, pero aún no”, escribió Martin en el post que superó los 90 mil likes.

Desde que anunció su divorcio en julio de 2023, tras seis años de matrimonio con el pintor sueco Jwan Yosef, el cantante no ha presentado una nueva pareja.

Martin y Yosef son padres de cuatro hijos: los mellizos, Matteo y Valentino, y Lucía y Renn.