En medio de la controversial que desató la acusación que hizo el abogado cubanoamericano Michael Puchades, esposo de Lourdes Stephen, contra la presentadora dominicana, salió a relucir que no es la primera vez que el matrimonio atraviesa una crisis.

Puchades le pidió el divorcio a la conductora de “Al Rojo Vivo” en una ocasión hace 13 años, según la revista People en Español.

De acuerdo a documentos de los tribunales de Miami-Dade, Puchades presentó una solicitud de disolución del matrimonio el 8 de mayo de 2013, un mes antes de que la pareja celebrara su quinto aniversario de bodas. La razón que se cita en la solicitud es la “ruptura irreparable” del matrimonio, detalló el medio.

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En ese momento, Puchades expresó a la corte que deseaba que los bienes sean “distribuidos equitativamente”. Asimismo, el documento señala que las ninguno tendría derechos a pensión alimenticia y no hubo petición de custodia ya que el hijo de ambos, Michael Víctor, nació tres años después.

Días después, Stephen respondió diciendo que las partes están “en el proceso de reconciliación”, aunque que rechazó que Puchades haya “olvidado” “convenientemente” que le correspondía solo a él cargar con los gastos de la vivienda, entre ellos la hipoteca, debido a ella haber abandonado la residencia.

Aunque ninguno ha anunciado su separación, la pareja estaría enfrentando nuevos problemas matrimoniales recientemente.

Hace unas horas, Puchades llamó Stephen “una diva promiscua de las redes sociales, que provoca hombres” a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

Stephen y Puchades contrajeron nupcias en 2008 y, en mayo de 2016, anunciaron el nacimiento de su hijo Michael Víctor.