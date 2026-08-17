Salma Hayek le dio la bienvenida a François Pinault, nieto de su esposo, el empresario francés François-Henri Pinault.

La actriz compartió a través de su Instagram un video donde aparece con el recién nacido en brazos mientras le llama “Panchito”.

“Tenemos la bendición de dar la bienvenida a la cuarta generación viva de Francois. Aunque le llamaré Panchito. Parece que le encanta, y no puedo amarle más”, escribió Hayek en el post.

Según El Mundo, el bebé es fruto de la relación de François Pinault Jr. (29) con Lara Cosima Henckel von Donnersmarck (23). Su primer hijo nació en julio, pero la pareja esperó un mes antes de compartir públicamente la noticia.

El primogénito de François-Henri Pinault decidió inaugurar una nueva generación cuyo apellido está vinculado al poder empresarial y al lujo europeo.

François-Henri Pinault también es padre de Mathilde Pinault, de 25 años, Augustin James Evangelista Pinault, de 19 años, Valentina Paloma Pinault, de 18, hija de Salma Hayek.