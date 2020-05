Scott Disick y Sofia Richie se separan tras casi 3 años juntos La famosa pareja acabó con su historia de amor luego que se dio conocer que el actor de “Keeping Up with the Kardashians” se retiró del centro de rehabilitación.

Scott Disick y Sofia Richie (El Comercio / GDA)

Otra pareja de famosos que pusieron fin a su romance en tiempos de coronavirus Covid-19. Scott Disick y Sofia Richie terminaron su relación después de casi tres años juntos, según confirmó una fuente para el medio Us Weekly. Recientemente, Disick celebró su cumpleaños número 37 en Lake Powell, Utah, con su expareja Kourtney Kardashian y sus tres hijos, pero Richie, de 21 años, resultó ser la gran ausente. También puedes leer: Scott Disick: exesposo de Kourtney Kardashian reingresa a rehabilitación La separación definitiva de esta pareja se dio a conocer luego que medios estadounidenses confirmaron que el actor de "Flip It Like Disick" y la modelo estaban "en un break" por el reciente ingreso de Scott a un centro de rehabilitación de Colorado.

"Scott se encuentra en un lugar correcto en este momento. Él está tratando de mejorar y centrarse en el trabajo, pero tiene que demostrar su valentía", dijo una fuente para Us Weekly. View this post on Instagram Ken&Barb👫 A post shared by Sofia Richie (@sofiarichie) on Nov 1, 2019 at 12:49am PDT Disick había estado buscando tratamiento por "traumas pasados", incluyendo el fallecimiento de sus padres, pero se retiró del centro de rehabilitación horas después de que se filtraran fotos de él en las instalaciones. Actualmente, el actor está soltero y en proceso de recuperación.