El actor John Travolta lamentó en la tarde de hoy, lunes, el deceso de la actriz y cantante Olivia Newton-John, artista con quien compartió la pantalla grande para la película “Grease” tras darle vida al rebelde Danny Zuko.

Travolta se manifestó en sus redes sociales sobre la partida de quien interpretó a su pareja en el icónico filme, Sandy Olsson, y expresó su agradecimiento por el impacto que esta provocó en su vida.

“Mi querida Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mejores”, expresó el también protagonista de “Saturday Night Fever”.

“Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Te veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. ¡Tuyo desde el primer momento que te vi y para siempre! ¡Tu Danny, tu John!”, agregó.

Newton-John murió a los 73 años en su casa del sur de California, informó su marido, John Easterling, en sus redes sociales.

“Olivia ha sido un símbolo para el triunfo y la esperanza durante más de 30 años, en los que ha compartido su experiencia con el cáncer de mama”, indicó el esposo, quien pidió que “en vez de flores” los interesados envíen donaciones a la Fundación Olivia Newton-John, dedicada a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer.

Nacida en el Reino Unido, pero criada en Australia, Newton-John (Cambridge, 1948) desarrolló su carrera en el mundo del espectáculo como cantante, con éxitos de la talla de “If Not for You”, “Let Me Be There” y “Have You Never Been Mellow”, aunque su nombre quedó inmortalizado en Hollywood al protagonizar junto a Travolta el musical “Grease”, un clásico del cine de los años 70.

A lo largo de su carrera, que luego se inclinó más hacia el pop, la cantante logró cinco números uno en las listas estadounidenses, incluyendo sus clásicos “Physical,” “Have You Never Been Mellow” y “You’re the One That I Want”, este último parte de la banda sonora de Grease.