Valeria Duque, la modelo que vincularon con la ruptura entre Rauw Alejandro y Rosalía, se expresó en Instagram ante el revuelo que causó la supuesta infidelidad del boricua con la colombiana.

La modelo de 31 años acudió a la red social para dejar claro que “es falso” lo que se ha dicho sobre ella.

“Todo lo que se está diciendo sobre mi es falso, no tengo ninguna relación con la persona con la que me están vinculando, soy víctima de acusaciones falsas para crear una narrativa mediática que puede destruir reputaciones de varias personas”, manifestó.

Mensaje de Valeria Duque tras ser vinculada con Rauw Alejandro. ( Instagram )

Rauw Alejandro ya hizo lo propio para aclarar la presunta infidelidad. “Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad”, indicó.

“Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me la permitido vivir”, sostuvo.

Rauw y Rosalía terminaron su noviazgo tras anunciar su compromiso en marzo pasado.