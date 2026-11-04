Valentino, uno de los hijos mayores del cantante Ricky Martin, sorprendió al artista este fin de semana en pleno escenario con sus pasos de baile durante uno de sus espectáculos en el BleauLive Theater del hotel Fontainebleau en Las Vegas.

El también gemelo de Matteo irrumpió en la tarima mientras el astro boricua se dirigía al público, para robarse la atención por unos segundos con su derroche de energía al son de la música y tras realizar una voltereta en el aire. Su actuación provocó una sonada ovación del público presente.

No se trata de la primera vez que “Tino”, como lo cariñosamente lo apodan, manifiesta su fascinación por bailar. El joven de 18 años ha expresado a través de las redes sociales su interés en ser reconocido por su talento por encima de la notoriedad de ser el hijo de una de las figuras más famosas de la música.

“Quiero que me sigan por mi talento, por lo que hago y por la persona que soy, no solo porque soy el hijo de Ricky Martin”, expresó en un video que compartió en julio de este año en la plataforma de Tik Tok.

Ricky Martin también es padre de Lucía, quien nació en 2018, y de Renn, quien llegó al mundo en 2019.