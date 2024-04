Los Ángeles. Los abogados de Sean “Diddy” Combs respondieron a la demanda de una mujer que lo acusa de agresión sexual presentando el viernes una moción para desestimar algunos de los reclamos, que no estaban amparados por la ley cuando ocurrió el supuesto incidente.

La moción, presentada en un tribunal de Nueva York, sostiene que Combs no puede ser demandado porque ciertas leyes no existían cuando Joi Dickerson-Deal hizo las acusaciones en su contra en 1991.

Los abogados del magnate de la música quieren que ciertos aspectos de las acusaciones de Dickerson-Deal, como la pornografía de venganza y el tráfico de personas, sean desestimados con perjuicio.

En la denuncia presentada el año pasado, la mujer afirmó que Combs la “drogó intencionadamente”, la llevó a su casa y la agredió sexualmente tras una cita en Harlem, cuando ella era una estudiante universitaria de 19 años.

Sin que ella lo supiera, Combs grabó la agresión en video y más tarde la compartió con varios amigos en la industria de la música, de acuerdo con la demanda. Él negó las acusaciones y acusó a la mujer de intentar aprovecharse de una ley neoyorquina que amplió temporalmente el plazo de prescripción de ciertos delitos

Dickerson-Deal presentó la demanda casi tres décadas después de la supuesta agresión, y la Ley de Pornografía de Venganza del Estado de Nueva York no se codificó hasta 2019, indicó el equipo legal de Combs.

Los abogados señalaron algunas normas más, como la Ley de Servicios para Víctimas de Tráfico de Personas de Nueva York, que entró en vigor en 2007.

The Associated Press no suele identificar a las personas que dicen haber sido víctimas de violencia sexual a menos que denuncien su caso públicamente, como Dickerson.

Las autoridades federales allanaron el mes pasado las propiedades de Combs en Los Ángeles y Miami dentro de una investigación por presunto tráfico sexual. La investigación criminal es una escalada importante en el escrutinio a Combs, que ha sido acusado en varias demandas recientes por supuestos abusos sexuales.

En un caso que se resolvió el día después de su presentación en noviembre, la cantante de R&B Cassie, antigua protegida y expareja de Combs, lo demandó por abusos sexuales, incluyendo violación, durante años. De acuerdo con la denuncia, él la obligó a mantener relaciones sexuales con prostitutos mientras los filmaba.

En febrero, un productor musical presentó una demanda en la que alegó que Combs lo obligó a contratar los servicios de prostitutas y a mantener relaciones con ellas.

Otra de las denunciantes de Combs fue una mujer que dijo que fue violada hace dos décadas, cuando tenía 17 años.

Combs y sus abogados han negado todas las acusaciones.