Selena Gomez y su madre, Mandy Teefey, se encuentran en el ojo del huracán por problemas relacionados con Wondermind, la empresa de salud mental que fundaron en 2021 junto con Daniella Pierson.

Y es que, no solo enfrentan el fracaso de la compañía, también están siendo demandadas por presunto fraude.

De acuerdo con información publicada por TMZ, dos de los inversores del proyecto las están acusando de haber ocultado información importante y que vaticinaba el colapso del negocio.

Según documentos obtenidos por el medio estadounidense, Wondermind SRS 44 LLC y Bespoke Wondermind LLC acusan a Wondermind Global, Gomez, Teefey y Pierson de fraude de valores. Sostienen que realizaron aportaciones de 1 millón de dólares confiando en las promesas sobre el crecimiento de la compañía y en la imagen pública de sus fundadoras.

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Según sus alegatos, tanto la actriz como su madre habrían hecho declaraciones engañosas sobre los recursos con los que contaba la empresa y que fueron clave para convencerlos de invertir.

Sin embargo, una vez que obtuvieron el capital, la participación de ambas fue nula. Asimismo, acusan a Pierson de haber exagerado sus logros empresariales y las expectativas de ganancias que generaría la compañía.

La demanda sostiene que, durante años, la empresa atravesó una crisis interna que nunca fue comunicada, y que quedó al descubierto en septiembre del 2025, gracias aun reportaje de “The Cut”.

La revista describía a la compañía como una organización sumida en el desorden, con dificultades para cumplir el pago a empleados y proveedores. Además, incluía testimonios sobre presuntos problemas de gestión dentro de la empresa.

Por si esto fuera poco, los demandantes también acusan a Teefey de abuso de sustancias, señalamientos que negó, de manera rotunda, la madre de Selena.

Además de recuperar su inversión, ambas compañías exigen una compensación adicional por daños y perjuicios, aunque la cantidad se ha mantenido en total hermetismo.

Hasta el momento, la también actriz no ha emitido una postura pública al respecto; sin embargo, el proceso legal está en curso.