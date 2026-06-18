Shakira sigue dando que hablar luego de que la semana pasada inaugurara el Mundial de Futbol 2026 en Ciudad de México. Ahora, la colombiana se encuentra en Estados Unidos con su gira “Las mujeres ya no lloran”, pero en medio del trabajo se dio tiempo para una cita con el actor mexicano Manuel García-Rulfo.

Las imágenes de la intérprete de “Pies descalzos” de 49 años y el actor y modelo de 45, circularon en redes sociales y en ellas se los ve saliendo del Sunset Tower Hotel de Los Ángeles, mientras conversaban y reían.

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El actor jalisciense Manuel García-Rulfo volvió a llamar la atención de la prensa mundial tras aparecer junto a Shakira en un video grabado durante una salida nocturna en Hollywood. pic.twitter.com/TdrUx8Mhoq — Impacto Jalisco (@ImpactoJalisco) June 17, 2026

Shakira bailando con Manuel García Rulfo en un bar restaurante El Floridita en Hollywood! pic.twitter.com/tzGOKz4Wpo — 𝑨𝒏𝒕𝒉𝒐 𝒔𝒉𝒂𝒌𝒊𝒇𝒂𝒏 🐺 (@shakiraxspain) June 17, 2026

Posteriormente fueron vistos en la camioneta del protagonista “Pedro Páramo” y luego bailando salsa muy ambientados y divertidos en el bar restaurante El Floridita en Hollywood, un icónico restaurante de comida cubana y club de salsa ubicado en un pequeño centro comercial sobre Vine Street, en pleno corazón de Hollywood, California.

Como era de esperar, la cita de Shakira y García-Rulfo desató inmediatas especulaciones de un romance entre ellos.

“¿Qué?, me muero”; “Se ve súper feliz”; “Tiene muy buenos gustos”; “Nada perdida, está bien guapo”; “Madre mía, Shakira se ve espectacular”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

¿Quién es Manuel García-Rulfo?

El actor y modelo mexicano se ha consolidado como uno de los intérpretes latinoamericanos con mayor proyección en Hollywood, gracias a una carrera que combina producciones internacionales de gran presupuesto con proyectos relevantes en México.

Nacido en Guadalajara, Jalisco, García-Rulfo inició su trayectoria en el modelaje antes de dar el salto a la actuación. Con el paso de los años, logró abrirse camino en la industria cinematográfica estadounidense, y destaca su presencia en papeles de acción, drama y producciones de alto perfil.

Su reconocimiento global llegó con la serie de Netflix “The Lincoln Lawyer”, donde interpreta al abogado Mickey Haller, personaje que lo colocó como protagonista de una de las producciones más vistas de la plataforma y le abrió una nueva etapa de popularidad internacional.

En cine, uno de sus proyectos más significativos es “Pedro Páramo”, adaptación de la emblemática novela de Juan Rulfo, donde además existe un vínculo personal, ya que el actor es sobrino nieto del célebre escritor mexicano. Este proyecto reforzó su conexión con una de las obras más importantes de la literatura en español.

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García-Rulfo también ha participado en grandes producciones de Hollywood como “The Magnificent Seven”, donde interpretó a Vásquez, así como en la cinta de acción “6 Underground”, dirigida por Michael Bay. Su versatilidad también lo llevó a compartir créditos con Tom Hanks en “A Man Called Otto”, y a formar parte del elenco de “Murder on the Orient Express”, bajo la dirección de Kenneth Branagh.

Más recientemente, fue anunciado como coprotagonista de “Jurassic World Rebirth”, una de las nuevas entregas de la exitosa franquicia, donde comparte pantalla con Scarlett Johansson.

Respecto a su vida amorosa, fue pareja durante casi tres años de la cantante estadounidense Audrey McGraw, hija de las estrellas de la música country Tim McGraw y Faith Hill. Sin embargo, recientemente dieron por terminada su relación.