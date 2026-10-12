La cantante colombiana Shakira reconoció que ha hecho “demasiadas cosas por amor” al recordar algunas de sus experiencias sentimentales durante una entrevista con el presentador y humorista español David Broncano, en “La Revuelta”.

“Uy, sí. Yo he hecho muchas cosas por amor, demasiadas”, respondió la artista cuando Broncano le preguntó si recordaba alguna ocasión en la que hubiera hecho algo especialmente amoroso para ganarse puntos.

La conversación tuvo lugar en Macondo Park, en Madrid, fuera del estudio habitual del programa. Durante la entrevista, Shakira también habló de su vida familiar y contó que ahora habla más catalán con sus hijos en Miami que cuando vivía en Barcelona.

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“Parlo amb els meus fills en català en Miami para que no nos entiendan mucho, cuando no quieren que nos entiendan sus amiguitos”, explicó.

La intérprete también recordó a su compatriota Gabriel García Márquez, a quien describió como “un gran amigo y un orgullo latinoamericano”. La artista compartió una de las frases que, según contó, el Nobel de Literatura solía decirle: “O me lo cuentas o me lo invento”.

Sobre su residencia de conciertos en Madrid, la cantante aseguró que mantiene la energía incluso durante las largas jornadas de trabajo.

Las mujeres facturan… pero también gastan

La entrevista también tuvo espacio para el humor cuando Broncano explicó que debía marcharse para tomar un vuelo. Shakira bromeó sobre los gastos de su avión privado y de la residencia artística. “Las mujeres facturan, pero también gastan”, dijo, antes de añadir: “Entre lo que facturo y lo que gasto, me quedo igual”.

La cantante compartió además algunas anécdotas familiares, como que sus hijos tienen un conejo llamado Toby y que, por esa razón, en casa no comen conejo ni pato.

La residencia madrileña de Shakira, que agotó las entradas para sus doce conciertos iniciales, sumó una decimotercera y última fecha anunciada para el 12 de octubre, con la participación prevista de Maluma, Beéle, Bizarrap y Dani Martín.