Alejandro Sanz y Shakira están de manteles largos, una de las canciones que grabaron en conjunto, “Te lo agradezco”, cumplió 17 años, y el cantante le dedicó un emotivo mensaje a la cantante que ella respondió.

Entre el español y la colombiana existe una estrecha amistad desde hace muchos años, como colegas musicales se admiran y han trabajado juntos, cómo olvidar el video de “La tortura”, grabado en 2005, en el que representan a una pareja muy apasionada.

Sanz y Shakira han estado juntos en momentos difíciles, como la separación de la colombiana de Gerard Piqué, el padre de sus dos hijos; aunque han sido varias las ocasiones en las que los seguidores de ambos especulan que entre ellos podría haber algo más que una amistad, ambos han dejado claro que se quieren mucho pero sólo como amigos.

Con motivo al aniversario 17 que cumplió el tema musical “Te lo agradezco”, Alejandro Sanz le dedicó un amoroso mensaje a Shakira que acompañó con un fragmento de dicho material en el que ella aprece con un largo vestido negro.

“No habrá mas fuente de dolor. No digas que no pienso en ti. No hago otra cosa que pensar Acércate un poco más. No tengas miedo a la verdad”, dice parte del tema.

En el mensaje Sanz escribió

“Dicen que tras ‘La tortura’ viene la calma. En nuestro lenguaje, es un ‘Te lo agradezco, pero no’. Hoy cumplimos 17 años Shaki. Sigamos bailando la vida y sobre todo, agradeciendo, aunque sea para decir que no”, se lee.

La cantante respondió con un “Me encanta esto”, para luego obtener una respuesta de Sanz: “Shakira Love You”.