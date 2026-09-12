La productora y presentadora de televisión Sonia Valentín recurrió a las redes sociales para solicitar ayuda de la ciudadanía para recuperar un bonsái perteneciente a su esposo, que fue robado durante la madrugada del pasado miércoles del restaurante Godai by Sakana, ubicado en la avenida Ashford, en Condado.

De acuerdo con el informe preliminar de la Oficina de Prensa de la Policía, la perjudicada informó que una persona se apropió del árbol, cuyo valor fue estimado en $8,000.

La pieza formaba parte de una exhibición relacionada con el arte del árbol vivo cultivado en tamaño pequeño. Según Valentín, se trata de un ejemplar de la especie Neea buxifolia, conocida como árbol de nia, que cuenta con raíces expuestas y un diseño maduro que lo distingue.

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En su llamado a la ciudadanía, Valentín destacó que el bonsái es una pieza reconocida dentro de la comunidad de aficionados a este arte en Puerto Rico y pidió que cualquier persona que tenga información sobre su paradero se comunique con la familia.

Según la publicación, el árbol fue visto por última vez cerca de la Parada 18, en Santurce.

La familia anunció además que ofrece una recompensa económica sin preguntas para quien ayude a recuperar el bonsái. Incluso, hicieron un llamado a cualquier persona que pudiera haberlo adquirido de buena fe para que se comunique y pueda devolverlo.

La Policía informó que ya existe una querella relacionada con el robo y que el caso fue referido al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, que continuará con la pesquisa.

Cualquier persona que tenga información sobre el paradero del bonsái puede comunicarse de manera confidencial al 787-502-2450 o entregarlo directamente en el restaurante Godai by Sakana, en la avenida Ashford, en Condado.