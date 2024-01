Sonya Cortés tiene claro lo que hará con los chavitos que genera en su cuenta de OnlyFans.

Cortés, quien cumplirá 62 años el próximo el 17 de febrero, se unió a la plataforma de contenido por suscripción en diciembre pasado.

En su visita este viernes al programa Alexandra a las 12, de Telemundo, la “Mami Sonya” dijo que desea construir una residencia en un terreno que tiene en Patillas.

La revelación se dio mientras conversaba con Alexandra Fuentes sobre su mamá Gloria González, quien actualmente tiene 96 años.

“Esto es lo nuevo que va hacer tu hija antes que el año termine, porque yo quiero construir una casita en Patillas, porque tengo un terreno que lo adquirí a duras penas, con sudor de mi frente y de otras partes de mi cuerpo. Entonces, cómo lo puedo hacer en este momento donde no estoy en radio, no estoy en televisión, sí le hago las vacaciones al que me necesite, pues mira en un podcast con El Molu (Jorge Pabón ‘El Molusco’) sale el invento este, que yo creía que eran bromas, y se ha dado”, contó Sonya.

“Me tengo que sentar a hablar con mother (madre), le tengo que dejar saber que en algún momento alguien le va a decir: ‘sabías que tu hija está haciendo contenido’... ¡Total! Toda la vida se me han salido (en referencia a los senos)...”, comentó.

A través de su carrera, la querendona puertorriqueña se ha desempeñado como bailarina, cantante, presentadora, locutora y empresaria.

En OnlyFans muchas personalidades han ganado fama y dinero por su contenido explícito.