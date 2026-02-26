El productor Tainy habló por primera vez sobre la controversia que envuelve la canción “Rosita”, donde Rauw Alejandro y Jhay Cortez unieron sus voces tras años de rivalidad.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el creador de éxitos musicales le pidió disculpas a la rapera argentina Cazzu, quien se molestó por las letras del tema en el que, además, también participó Bad Bunny como compositor.

Señaló que el objetivo de la colaboración era celebrar la reconciliación de los intérpretes.

“El propósito de crear ‘Rosita’ siempre fue la unión: poder escuchar a Jhayco y a Rauw juntos por primera vez en un mismo tema. La intencion nunca fue ni ofender, ni herir y mucho menos faltarle el respeto a ninguna persona”, dijo.

“Lamento mucho que para algunas personas el resultado haya sido el contrario. Entiendo que todos tenemos puntos de vista distintos y que no siempre interpretamos las cosas de la misma manera; eso es algo que entiendo y respeto”, añadió.

Este miércoles, la cantante confirmó su disgusto con el tema en el que, según ella, aplauden e intentan reinvindicar el comportamiento del padre de su hija con la frase: ‘Yo me dejo y me caso contigo a lo Christian Nodal’.

Más tarde, Nodal respondió acusando a su expareja de “dramática” y utilizar la situación para vender su gira, además desmintió su versión sobre el supuesto abandono paternal que sufre la hija de ambos.