Luego de que el actor Justin Baldoni presentara una demanda por difamación y extorsión contra Blake Lively y el esposo de ella, Ryan Reynolds, salió a relucir un nombre que llamó la atención en la batalla judicial (y mediática): Taylor Swift.

Entre otras cosas, Baldoni acusa a Lively de utilizar su estrecha relación con la popular cantante para intentar ejercer un mayor control creativo sobre Romper el círculo (It Ends With Us), película que ambos protagonizan. Además, agrega que el marido de Lively jugó un papel preponderante en ese plan.

En esta nueva demanda, Baldoni relata que fue invitado a la casa de Lively, en la ciudad de Nueva York. Allí, estaban presentes Reynolds y Swift. Las dos poderosas celebridades aprovecharon la ocasión para halagar la manera en la que la actriz había reformado el guión con sus reescrituras.

PUBLICIDAD

Según su relato, luego de la reunión, Baldoni le envió un mensaje de texto a Lively refiriéndose a una escena crucial del film, que transcurre en una azotea y que fue una de las que la actriz “reescribió”.

“Me encanta lo que hiciste. Realmente ayuda mucho”, escribió Baldoni. Y agregó, refiriéndose a las otras dos personas que se encontraban presentes en ese encuentro: “Lo hace mucho más divertido e interesante. (Y me habría sentido así sin Ryan o Taylor)”.

“Son vergonzosamente efusivos”, añadió, según los supuestos mensajes de texto, en los que se llama a sí misma como la “hija de p… más afortunada del planeta” por tenerlos como sus “socios de mayor confianza”.

La actriz se refiere, además, a su esposo y a su amiga como “titanes absolutos” a la hora de escribir y narrar historias y agrega: “Si alguna vez viste Game of Thrones, te darás cuenta de que yo soy Khaleesi, y como ella tengo algunos dragones. Para bien o para mal, pero generalmente para bien. Porque mis dragones también me protegen en mis batallas. Así que todos podemos beneficiarnos de estos hermosos monstruos míos. Tú también lo harás, te lo prometo”.

De acuerdo con el medio especializado Page Six, lo dicho por Lively habría disgustado a la estrella pop. “Taylor no puede evitar sentirse usada por su amiga”, le informó una fuente cercana a la estrella de la música a ese medio. Y agregó que tampoco “le gusta que se refieran a ella como uno de los dragones de Blake”.

PUBLICIDAD

“Taylor realmente desearía que Blake no la hubiera arrastrado a toda esta penosa situación (...). Ella aprecia las amistades genuinas, pero no puede evitar sentirse usada por Blake. Por todo eso, quiere mantenerse lo más alejada posible de este drama”, dijo la fuente al medio estadounidense.

La amistad entre la actriz y la cantante se remonta a 2015. Según su círculo más cercano, la intérprete de “Cruel Summer” suele promover los proyectos de sus amigos. Sin embargo, cuando Romper el círculo se estrenó en agosto de 2024, Swift no animó a los fans a ir a verla al cine, como lo había hecho con Parpadea dos veces, de su amiga Zoë Kravitz.