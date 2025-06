Tere Marichal, mejor conocida por su personaje infantil María Chuzema, se gradúa hoy, miércoles, de una maestría en Educación Especial de la Universidad Interamericana de Puerto Rico - Recinto Metro, dedicándole el logro a su madre, Flavia Adelaida Lugo Espiñeiro.

La cuentista compartió un conmovedora publicación en su cuenta de Facebook donde comenzó a reflexionar sobre esas instancias en que la vida sorprende con una meta cumplida, a la vez que afirmó su compromiso por proteger las artes en Puerto Rico.

“Hoy es de esos días en los que uno se pregunta cómo se hicieron las cosas. Muchos de ustedes han realizado hazañas, actividades, acciones que tal vez ni ustedes mismas se esperan, pero lo hicieron. En estos últimos dias yo terminè dos cuentos que estaban suspendidos en el tiempo por diferentes razones, pero me propuse terminar antes del 25 de junio porque la literatura, las bellas artes, el teatro y la narración han sido la razón de mi trabajo creativo y tengo q seguir defendiendola”, lee parte del mensaje, que se ha colmado de las felicitaciones de sus seguidores.

Pero la publicación sigue con la también actriz resaltando a la figura materna, destacando el esfuerzo que hizo por echar tanto a ella, como a sus otros cinco hermanos, hacia delante, inculcar la importancia de educarse y conseguir un título, así como pedirle que terminara sus estudios universitarios.

“Yo estudié para que Mami se sintiera feliz. Lo único que ella me pedía era que yo tuviera un diploma. Toda mi vida estudié porque, gracias a la lectura, me eduqué y lo sigo haciendo. El libro es y será siempre mi gran compañero. Hacer feliz a Mami fue mi meta y a pesar de que tuve momentos terribles, pude terminar el bachillerato y le lleve a mami su petición. Mami estaba tan feliz, tan orgullosa. A pesar de haberse quedado viuda tan joven, había logrado q sus seis hijos estudiaran y tuvieran maestrias y doctorados. Miren qué mi mamà luchó como lo que era: una guerrera invencible, amorosa, digna, bondadosa, generosa, incansable qué dio su vida por nosotros. Nunca olvidaré el dia en que le dije que ya me había graduado”, sostuvo la yaucana.

Marichal resaltó también que la colación de grados se da un día luego del cumpleaños de su difunto padre, Carlos Marichal, al tiempo que la especialidad que obtiene ahora lo comenzó a estudiar en la Universidad de Puerto Rico, pero que no lo logró culminar tras ser expulsada de la institución “por hacer teatro de protesta”.

“Agradezco a INTER Metro su ayuda, animo y solidaridad ante la petición de terminar un bachillerato q había tenido tanto contra tiempo. A mis maestros y mi hermana Margie les agradezco su paciencia y apoyo”, expresó, asegurando que cerró “un círculo que estaba incompleto, entregando simbolicamente a mami todo lo que representò su ejemplo en nuestras vidas”, indicó.

“Gracias a su fuerza interior, a su inmenso amor y su dedicación nosotros seis seguimos adelante tal y como papi y ella lo habían soñado. Mi graduación es un homenaje a mi madre y se que está celebrando. ¡Gracias mami!“, concluyó.

