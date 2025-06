Nino Correa, quien se ganó el cariño del pueblo por sus múltiples rescates y sus acciones como comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) bajo la pasada administración de Pedro Pierluisi, obtuvo un nuevo logro este martes.

@primera_hora ¡Otro logro! Nino Correa se graduó este martes, con un promedio de 3.92, de una maestría en Gerencia de la Caribbean University. #PrimeraHora #NinoCorrea ♬ original sound - Primera Hora

Correa se graduó con un promedio de 3.92 de una maestría en Gerencia de la Caribbean University, en la graduación que se realiza esta mañana en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló, en Miramar.

El rescatista obtuvo el éxito empujado por los requisitos que debía cumplir para ser confirmado en propiedad como comisionado del NMEAD. Primero obtuvo un bachillerato el 20 de junio de 2023. Se graduó con honores. Su éxito permitió que, tras tres años como comisionado interino, el Senado lo confirmara en propiedad el 26 de febrero de 2024.

Correa, sin embargo, no se detuvo. Continuó esforzándose, trabajando en el NMEAD y estudiando de madrugada. El sacrificio rindió fruto y nuevamente se gradúa con honores.

Nino Correa se gradúa de un maestría en gerencia con un promedio de 3.92. ( Frances Rosario )

Al llegar al Centro de Convenciones, el rescatista habló con Primera Hora sobre sus logros y planes futuros. No obstante, no reveló si continuará trabajando en el NMEAD. Es que en los pasados seis meses, tras ser removido del cargo de comisionado en medio del cambio de gobierno, se ha mantenido agotando sus días de vacaciones y enfermedad.

“Hemos estado bien, gracias al Señor, agotando unas licencias, bregando con mi salud, bregando con varias cositas que hemos estado haciendo y pendiente a seguir para adelante con Dios por delante”, afirmó el hombre de 54 años.

De inmediato, se le preguntó por su futuro e indicó que “hay muchas cosas que estamos haciendo. Estamos preparándonos para lo que el Padre Celestial quiere de mí y de mi familia, y vamos a seguir atendiendo a la gente, bregando con la comunidad, con las cosas que haya que hacer”.

¿Ese futuro incluye manejo de emergencia o no?, se le cuestionó.

“Bueno, Manejo de Emergencias, tú sabes que, de toda la vida, desde que era la Defensa Civil, lo he llevado en mi corazón. Pero, todo pues depende de las cositas. Hay muchas sorpresas por ahí que próximamente ustedes se van a dar cuenta. Y sí, como siempre le he dicho a la gente, a nuestra gente, al prójimo hay que ayudarlo, hay que darle la mano de la manera que sea. Y esa es mi concentración, es mi corazón, la experiencia que el Padre Celestial me ha dado en todo este tiempo. Para mí, yo tengo que compartirla con la gente, porque uno desconoce en el momento en que le toque responder, cómo hacerlo. Y si la experiencia que Dios me ha dado sirve de algo para alguien, pues, amén, vamos para adelante”.

Se le insistió en la pregunta y manifestó que “tengo un compromiso también con el gobierno que tengo que cumplir, verdad. Y, obviamente, pues hay que trabajar las cosas con las debidas certificaciones, todo lo que sea necesario para responder y hacerlo de la manera correcta y todo a su tiempo. Son pasos y esos pasos estoy concentrado en ellos en todo el sentido de la palabra, sin descartar nada”.

Correa, contento por que se graduaba de una maestría, aceptó que este logro nunca lo imaginó obtener.

“El bachillerato fueron 17 años después que lo puedo lograr, precisamente, por ese mismo proceso (de confirmación como comisionado). Esa presión. Pero, me ha sido muy útil, muy beneficioso. Les recomiendo a todo el mundo, el proceso de estudiar es importantísimo, que se lleve a cabo, que se pueda completar. Y, pues, por el otro lado, agradecido de la oportunidad que me dieron. Tuve que pasar todas estas experiencias, algunas agrias, otras más alegres”, sostuvo.

Indicó que fue la presidenta de la universidad, Ana Cucurella Adorno, quien lo motivó a continuar sus estudios de maestría

“Ella fue la que me dio ese cantazo de, ‘mira Nino, tú estás en una posición gerencial, ¿por qué no tratamos de esta manera? Y me dieron unos exámenes, los pude retar, y desde ahí fue algo que, con la plataforma virtual, pues, hay unas cosas que pude lograr hacer. En mucho tiempo, muchas amanecidas, de madrugada se me iba el sueño”, relató.

De inmediato, Correa no espera realizar un doctorado. Comentó que ya posee dos doctor honoris causa, uno otorgado por la Universidad de Puerto Rico y otro por la Caribbean University.