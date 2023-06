Como si se tratara de un hecho jocoso, Nino Correa aludió a que su vida académica estaba en carrera para obtener un récord mundial Guinness como la persona que más años se ha demorado en obtener un bachillerato.

Y es que este martes, luego de 17 años de múltiples intentos, el actual director interino del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) finalmente completó los requisitos para recibir el grado de bachillerato de gerencia de la Caribbean University.

“Hice muchos intentos. Estaba compitiendo en el libro de Guiness, pasando 17 años intentando terminar un bachillerato, donde los mismos profesores en aquella universidad me decían: ‘Nino, no sigas empujando, no hay break, tranquilo, estás colga’o, no hay break, no vas a poder’. A cada rato había que hacer un alto para atender alguna emergencia”, reveló, como parte del mensaje especial que ofreció durante su graduación, realizada en el Centro de Convenciones de Miramar, y su aceptación de un doctorado honoris causa en servicios humanos que le confirieron.

Comentó, de hecho, que en una ocasión se matriculó en una universidad en Bayamón y sólo fue a estudiar los primeros dos días. Dijo que a los tres meses le enviaron una carta expulsándolo.

En sus múltiples intentos, Correa buscó estudiar ingeniería, arquitectura y justicia criminal.

En medio de estos intentos, levantó una fructífera carrera como rescatista. Se ganó el cariño del pueblo. Cada vez que alguien desaparecía o ocurría alguna emergencia, sólo resonaba el nombre de Nino.

Su motivación en esta misión de rescatista era una muy particular: “Es importante tener claro el amar al prójimo, que es lo que nos mueve a hacer todo lo que hacemos”, contó.

Aceptó que, en un principio, pensó que con un cuarto año de escuela superior era suficiente.

Aludió a que, en sus tiempos, “lo otro era un extra, era un extra querer estudiar o no, o buscar un trabajo y tratar de ser útil en algo que nos diera dinero. Pero, hoy las cosas han cambiado en su totalidad. Resulta ser que hasta el día que estemos pisando la tierra nunca vamos a dejar de estudiar”.

El comisionado interino del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) se graduó con altos honores. ( Nahira Montcourt )

Su esfuerzo y dedicación a favor del pueblo lo llevó a alcanzar la más alta meta para un empleado del NMEAD puede obtener. Ser designado el “jefe” de la agencia en la que lleva trabajando 42 de sus 57 años de vida. Fue nombrado por el gobernador Pedro Pierluisi como comisionado semanas antes de que su administración entrara en funciones en el 2021. Pero, por su falta de estudios, todavía en su cargo lleva la palabra “interino” y cada seis meses debe ser confirmado por el Senado para poder quedarse en el puesto.

Para inicios del 2021, Pierluisi intentó sin éxito cambiar la legislación que limitaba a Correa ser comisionado en propiedad. Buscó sustituir el requisito de ostentar una maestría por el de “experiencia”. Pero, los legisladores no le dieron paso a su propuesta.

Ahora, Correa buscar cambiar con sacrificio aquello que le ha limitado su posibilidad de ser comisionado sin el apellido de interino.

En su relato, reveló que fue la presidenta de la Caribbean University, Ana Cucurella Adorno, quien lo llamó para entrevistarle y le abrió las puertas a estudiar a distancia.

En los pasados dos años, su rutina fue agotadora. Su sacrificio, sin embargo, rindió frutos. Se graduó Cum Laude, tras obtener un promedio de 3.51.

“Llegaba de la calle a las 10 p.m. a 11 p.m. y me conectaba a hacer los trabajos”, manifestó.

Señaló que, en muchas ocasiones, veía el amanecer y así se tenía que marcharse a comenzar la extensa rutina como comisionado del NMEAD.

“A esa hora, pues, un bañito y yo me sentía como si hubiera dormido ocho horas”, alegó.

Cuando tenía más suerte, se levantaba a las 3:00 a.m. a estudiar y luego a continuar su jornada laboral.

Aceptó que quien lo despertaba cuando cabeceaba en medio de sus estudios era esposa, Yadira Aquino. Señaló que, a veces, lo alertaba con una sacudida de silla o con el café que le hacía.

También le ayudó el que de la universidad lo llamaran cada dos o tres semanas para darle seguimiento sobre sus estudios.

Aunque sacrificado, Correa contó que esta rutina “era como una terapia que ha llegado a un nivel que no me puedo aguantar, tengo que seguir porque ahora siento que me falta algo”. Por tal razón, reveló que continuará estudios en maestría.

Tras relatar su historia, que incluyó el que fue a su graduación con zapatos brillosos en honor a su madre de 93 años, Correa llamó a sus compañeros graduando a dejarse guiar por la voluntad del “Padre celestial”.

“Hay que seguir estudiando. Los retos, cada vez que pasa el tiempo, se ponen más fuertes todavía y yo sé que tú puedes hacerlo. Si tú llegaste hasta aquí, puedes lograr hacer muchas cosas, no tan solo por nuestra isla, si no por el compromiso que tú tienes con tu familia”, les dijo a los otros 327 graduandos.

Nino Correa posa feliz junto a su familia. ( Nahira Montcourt )

Para la familia, entretanto, es un orgullo que su Nino haya podido completar sus estudios universitarios.

“Es una emoción muy grande. Estamos bien orgullosos del trabajo que él ha hecho. Esta es una gestión que él había comenzado, le había dado mucho trabajo completarla, pero por fin en el día de hoy se culmina”, expresó su esposa.

Su hijastra, Yarely Rodríguez Aquino, destacó el gran ejemplo que Correa les ha dado con la culminación de esta meta.

“Esto es sacrificio de verdad, nos inspira y me gustaría que todo el mundo fuera testigo de eso”, precisó.

En general, el funcionario aceptó, a preguntas de Primera Hora, que culminar su bachillerato “fue un reto. En muchas ocasiones Fiona me cortó. No hubo manera, verdad, de atender eso (los estudios). Pero, a través de la universidad, de muchas formas que me ayudaron y me dieron la mano, y gracias a Dios, pues hoy puedo lograrlo”.

Detalló que sus estudios en gerencia “me permite estar más claro en términos de la dirección de una agencia sobre cuál es la responsabilidad administrativa que tiene una agencia, cuáles son los procesos importantes en los recursos humanos, las finanzas, el proceso operacional de lo que atendemos. Pues, es un complemento. Eso fue lo que hice y le he podido sacar mucho provecho en términos de ver las cosas de una manera distinta y mucho más concreta de lo que se supone que se haga cuando tú diriges una agencia y la responsabilidad que tiene”.

De paso, Correa indicó que su confirmación en propiedad como comisionado es una de estas “batallas que no nos tocan”. Dejó en mano de Dios el que los legisladores determinen si darán paso a la nueva propuesta del gobernador Pierluisi, que es que con el bachillerato y los dos grados doctorales honoris causa con los que cuenta, uno de la Universidad de Puerto Rico y el conferido por la Caribbean University, se pueda dar paso a su nombramiento en propiedad.

“Mi intención es seguir trabajando por nuestra isla, independientemente”, soltó el comisionado.

De inmediato, Correa fue interrumpido por el polifacético Raymond Arrieta.

“El pueblo no va a permitir que Nino se vaya”, afirmó el comediante, quien desfiló en la graduación para estar cerca de su amigo.

Por su parte, la hermana del gobernador y directora de la Oficina del Gobernador, Caridad Pierluisi, contó a este diario que desde La Fortaleza se continuará con este esfuerzo a favor de mantener a Correa en el cargo.

“En verdad él está más que capacitado, todos lo sabemos. Así que vamos a seguir con Nino hasta el final de los días”, señaló Pierluisi.

Además de la funcionaria, a la actividad asistieron a apoyar en este triunfo varios de sus compañeros del gabinete de gobierno. Estuvieron presentes los secretarios de Seguridad Pública, Alexis Torres; Transportación y Obras Públicas, Eileen Vélez; Recursos Naturales, Anaís Rodríguez; y de Educación, Eliezer Ramos Parés. También asistieron el presidente de la UPR, Luis Ferrao; el senador William Villafañe y el coordinador de área de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), Orlando Olivera.