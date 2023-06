“Calma”. Ese fue el llamado que lanzó este martes el comisionado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Nino Correa, ante la posibilidad de que la tormenta Bret afecte a la Isla a finales de esta semana.

Es que el funcionario criticó que la recurrente falta de preparación lleve siempre al boricua a abarrotar gasolineras y supermercados a última hora, cuando se supone que ya se tenga listo el plan familiar para afrontar la temporada de huracanes.

“Calma. No me gustaría ver de nuevo lo que la reacción que hubo en el día de ayer, de la última hora, porque se trata de tener un plan de trabajo ready y tu plan familial y lo demás pendiente y alerta al Servicio Nacional de Meteorología y al Negociado”, sostuvo Correa, previo a su graduación de bachillerato en la Caribbean University, realizada en el Centro de Convenciones de Miramar.

PUBLICIDAD

“Si me preguntas qué es lo más que me preocupa hoy, precisamente, es la parte de la comunidad. Hemos hecho muchos talleres. No vamos a descansar en hacerlo. Hay algo que es importante que la gente sepa, y es que la preparación no se trata de temporada de huracanes. Es algo que tenemos que pensar en ello todo el año. Aquí están surgiendo cambios climáticos que tenemos que ser bien responsables en términos de que toda la gente sepa qué hacer en el momento en que le toque. Y vi ayer, lo pude vivir, donde vi gente, en el desespero de quizás buscar alimentos, agua, a última hora, llenar el tanque del vehículo, vi unas líneas terribles. No podemos seguir con la idea de que a última hora lo dejemos para lo último, valga la redundancia, y que reaccionemos porque nos están comentando que viene un evento”, agregó.

El funcionario se quitó el birrete y se convirtió en ese líder que está a cargo de dirigir la respuesta del gobierno en cada emergencia, previo a desfilar como graduando. Lo hizo para orientar al pueblo.

Correa no titubeó en expresar su descontento con la falta de preparación que en general trasciende en el pueblo.

Reconoció, no obstante, que es atípico que se tenga tan temprano una temporada de huracanes activa. Pero, aludió a que esta situación inusual no es excusa para que no se esté preparado.

Manifestó que “esta temporada (es) bien atípica. Estos dos sistemas se forman a principios de la temporada, como si fuera el pico de la temporada, y en ese sentido no sabemos cuál va a ser el reto del comportamiento. O sea, que en ese sentido la preparación de la comunidad es importante, de la empresa privada. Sabemos los retos que tuvimos en Fiona. El combustible, no esperes a última hora. En términos de combustible, hazlo con tiempo. Los hospitales, centros de diálisis, centros de envejecientes, o sea, aquí todo el mundo se supone que ya tengo un plan establecido. Hemos puesto esa ayuda en las plataformas de nosotros para ayudarte a cómo preparar desde un plan familiar hasta cómo debemos de tener esa preparación desde el municipio, las agencias estatales y federales. Nosotros estamos haciendo lo propio. Yo en 42 años que llevamos en esto, nunca he escuchado que se ha dejado desatendido una emergencia. Todas se atienden, pero necesitamos que la comunidad no espere a lo último. Tú te preparas y después estás pendiente a lo que emitamos nosotros junto con el Servicio Nacional de Meteorología de información”.

Alertó, además, que la sequía que se experimenta en la Isla puede ocasionar muchos peligros con la lluvia que se espera a causa del sistema ciclónico.

“Promueve derrumbe, promueve deslizamientos”, señaló, al solicitar a la ciudadanía que notifique a tiempo a su oficina de Manejo de Emergencia municipal cualquier incidente.

En otros temas, Correa informó que probablemente mañana, miércoles, según se tenga detalles de los pronósticos actualizados, se active en Centro de Operaciones de Emergencia (COE) del gobierno de manera parcial. No obstante, expuso que ya todas las agencias y entidades se encuentran en comunicación como preparativo a la posible activación de la emergencia.