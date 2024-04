Tras denunciar situaciones desagradables en el programa La casa de los famosos 4, Thalí García hizo un receso en sus vacaciones para hacer un en vivo aclaratorio, indicando que su tema con Lupillo Rivera ya es cosa del pasado.

La actriz señaló que aún sufre por las consecuencias, en el campo laboral y personal, de las revelaciones que hizo en el reality, por lo que trata de continuar con su vida y la de su pareja.

“Solo les estoy pidiendo un poco de empatía... Si piensan que me estoy escondiendo porque no quiero defender a Lupillo, no se hagan ideas. Dejen de hacer suposiciones, de imaginarse cosas... Si de verdad me quieren ayudar y apoyar, la mejor manera de hacerlo es dejar de relacionarme con algo con lo que no tengo nada que ver”, afirmó.

García aseguró estar centrada en su familia y su trabajo, al margen de todo, pero las exigencias del público y las ofensas de una parte de este han hecho que rompa el silencio y pida respeto a su silencio.

Anoche, durante el posicionamiento de los habitantes, Ariadna Gutiérrez y Maripily Rivera dijeron que se han sentido maltratadas por Lupillo e hicieron un llamado a que se detenga el maltrato.

Sin embargo, Nacho Lozano, presentador del programa, les dijo que, al momento, la producción del espacio no ha considerado algún acto de maltrato por parte de Rivera.

“Nos sentimos maltratadas. El maltrato no nada más es dar, el maltrato emocional, el maltrato verbal que él ha tenido en contra de las mujeres y en contra mía en muchas ocasiones le he pedido respeto”, señaló Maripily.