Después de meses de rumores sobre una relación entre ambos, Tom Cruise y Ana de Armas ya no serían tan cercanos -románticamente hablando- y habrían decidido separarse, porque ya no sentían “chispa”.

Según informó The Sun, una fuente aseguró que la pareja se dio cuenta de que su relación funcionaba mejor como amigos.

“Aún disfrutan de la compañía del otro y ambos han actuado de manera muy madura. Pasaron buenos momentos juntos, pero su etapa como romance ha llegado a su fin. Ya no están saliendo”, dijo la fuente.

Cabe señalar que ni la actriz de 37 años ni el actor de 63, confirmaron en algún momento que tenían una relación.

Cronología del “romance”

Cruise y De Armas fueron vinculados por primera vez en febrero, tras una romántica cena el 14 de ese mes -Día de San Valentín- en el barrio Soho de Londres. Días después, la actriz -quien en ese entonces estaba vinculada a Manuel Anido, hijo del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel-, fue abordada por la prensa en Madrid, a lo que respondió muy molesta. “No voy a hablar con ustedes, no tengo nada que decir, ya está bien”, afirmó a los reporteros.

Pasaron los meses y a fines de abril Cruise y De Armas siguieron dando pie a rumores de romance, luego de que fueran captados bajando de un helicóptero en Londres, precisamente el día en que la cubana cumplió 37 años.

Fotografías publicadas por TMZ mostraban a la actriz descendiendo de la aeronave, mientras el actor, al parecer, ocupaba el asiento del copiloto.

Tras la experiencia aérea, ambos disfrutaron de una cena en un exclusivo restaurante mexicano ubicado en el distrito de Marylebone.

Pocas semanas después, De Armas asistió al programa “Good Morning America” para promocionar su película “Ballerina”, oportunidad en que aclaró que su cercanía con Cruise era principalmente laboral.

“Es muy divertido. Sin duda, estamos trabajando en muchas cosas. No solo en uno, sino en varios proyectos con Doug Liman, Christopher McQuarrie y, por supuesto, Tom. ¡Estoy muy emocionada!”, respondió la actriz.

En julio, el actor y la actriz asistieron a un concierto de Oasis en el estadio Wembley de Londres, donde fueron captados bailando, y eventualmente, tomándose de la mano.

Sin embargo, la evidencia más clara de que su vínculo trascendía la amistad ocurrió a fines de ese mes, cuando fueron vistos tomados de la mano en Vermont. Allí recorrieron un parque nacional, fueron de compras y se detuvieron a disfrutar un helado.

Desde entonces, Cruise y De Armas no se han vuelto a ver juntos.

Cabe recordar que el actor estuvo casado con Mimi Rogers, Nicole Kidman y Katie Holmes, mientras que la actriz estuvo casada con el español Marc Clotet. Además, De Armas también tuvo una relación con Ben Affleck.