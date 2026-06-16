El actor británico Tom Holland confirmó que contrajo matrimonio con la actriz Zendaya, poniendo fin a meses de especulación en torno a su relación, luego de que imágenes generadas por inteligencia artificial encendieran rumores sobre una supuesta boda.

Durante una entrevista con Esquire UK, el protagonista de “Spider-Man”, de 30 años, fue cuestionado sobre la viralización de dichas imágenes y si había tenido que explicar la situación a su familia. Su respuesta dejó entrever la confirmación del enlace:

“Ellos estaban todos allí… eso es todo lo que diré”, expresó el actor, sin ofrecer más detalles sobre la ceremonia.

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Aunque Holland evitó profundizar en los detalles de la boda, sí habló abiertamente sobre su relación con Zendaya, describiéndola como una etapa de plenitud personal.

El actor aseguró que atraviesa el momento más feliz de su vida y destacó la estabilidad emocional que le ha brindado la relación.

“Es realmente agradable tener una base en una relación que resiste las situaciones más estresantes. Nos apoyamos de formas que solo nosotros entendemos”, dijo.

Holland añadió que considera a Zendaya su persona más cercana:

“Ella es mi mejor amiga y soy más feliz que nunca cuando estoy con ella. Nunca me había sentido tan apoyado y seguro”.

La supuesta boda había sido objeto de comentarios durante meses. En marzo, el estilista de Zendaya, Law Roach, insinuó durante una premiación que la pareja ya había pasado por el altar durante, afirmando: “La boda ya ocurrió, ustedes se la perdieron”.

Ese mismo mes, Zendaya fue vista usando lo que parecía ser un anillo de boda durante un evento en Hollywood, lo que aumentó las especulaciones.

La pareja también habría mantenido su compromiso en privado desde finales de 2024, cuando fuentes cercanas indicaron que Holland le propuso matrimonio a Zendaya en un entorno familiar íntimo en Estados Unidos.

Tom Holland y Zendaya se conocieron en 2016 durante el rodaje de Spider-Man: Homecoming. Tras años de rumores, confirmaron oficialmente su relación en 2021, luego de ser fotografiados juntos en Los Ángeles.

Desde entonces, han mantenido su vida privada con gran discreción, aunque en distintas ocasiones han hablado del apoyo mutuo en sus carreras y procesos personales.

Holland, por ejemplo, ha señalado que Zendaya fue clave durante su proceso de sobriedad, brindándole apoyo constante.

La pareja volverá a compartir pantalla en dos producciones cinematográficas este año: la épica histórica de Christopher Nolan The Odyssey y la próxima entrega del universo de Spider-Man, Spider-Man: Brand New Day.