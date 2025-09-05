El cantautor puertorriqueño Tommy Torres confirmó esta tarde, a través de su cuenta de Instagram, el fin de su relación con la actriz y presentadora boricua Karla Monroig.

“Con el propósito de proteger mi paz interior y la de los seres que quiero, siempre he tratado de mantener mi vida privada... privada”, expresó el intérprete al inicio de su mensaje.

Agregó que, aunque ha utilizado las redes sociales para conectar con su audiencia, siempre lo ha hecho “a través de mi música, y alguno que otro momento importante en mi vida”.

PUBLICIDAD

No obstante, según indicó, la presión mediática lo llevó a compartir este aspecto personal:

“La naturaleza mediática de esta carrera y la compulsividad que tienen algunos de crear historias falsas, me llevan hoy a abrirles algo personal”.

Torres reveló que la separación con Monroig ocurrió hace un año y que, desde entonces, ambos han estado tramitando el proceso de divorcio.

“Karla y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación de matrimonio. La separación ocurrió hace un año y desde entonces llevamos tramitando el proceso de divorcio”, escribió el artista.

Aseguró que, durante este tiempo, su enfoque ha sido proteger a su hija y procurar el bienestar emocional de todos los involucrados.

“Durante todo este tiempo, nuestra prioridad ha sido siempre el bienestar de nuestra hija y también el nuestro. Demás está decir que las separaciones nunca son fáciles, aun cuando se hacen desde la conciencia y la comprensión. Confío en que lo mejor está por venir y en que la vida, con el tiempo, acomoda todo en su lugar”, culminó el mensaje.

Esta publicación del cantante se produce pocos días después de que la animadora del reality show Claro que baila (Wapa) hiciera pública la difícil noticia durante la dinámica de “Los dados de tu vida” en el programa Hoy Día (Telemundo), donde le tocó compartir un momento difícil con una pareja, junto al presentador Carlos Calderón.

“Tendría que decirte que el momento más crítico con mi pareja es este momento. Estamos en proceso de divorcio, luego de 20 años juntos, y 16, casi 17, de casados”, respondió la actriz.