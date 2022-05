El bailarín español Toni Costa respondió molesto a un comentario de una cibernauta de las redes sociales en la que cuestionaba su sexualidad.

Esto ocurrió en la red social Instagram luego de que Costa publicara una foto junto a su novia, Evelyn Beltrán.

“No se ud de qué presume @evelynbeltranoficial por algo lo dejó Adamaris. Ella misma @adamarilopez confirmó que es bisexual @toni”, lee el comentario publicado por una mujer.

Tras esto el bailarín se vio en la obligación de responderle ya que no es la primera vez que han hecho este tipo de comentario.

De forma contundente, el excompañero de Adamari López le dijo que si ese fuese el caso lo diría públicamente.

“jajaja eres una atrevida e irrespetuosa, si lo fuese lo diría abiertamente, sin problemas, pero lo siento por ti, no es el caso, ya aburren con esa payasada, te aconsejo que avances y seas feliz por favor, te hará bien. Dios te bendiga”, le indicó.

Desde hace unos meses Toni Costa mantiene una relación sentimental con la influencer mexicana, Evelyn Beltrán. Anterior a esa estuvo casi una década de relación con al presentadora puertorriqueña, Adamari López con quien procreó a la pequeña Alaïa.

Sobre de las razones de la ruptura entre la boricua y el español no se sabe nada, aunque en una entrevista a People en Español, López confesó, sin dar detalles en específicos, sobre la difícil situación de darle fin a su relación con el padre de su hija después de casi 10 años.

“Hay cosas que no podía permitir por mí, pero sobre todo por mi hija. Él y yo sabemos qué pasó. Él sabe la razón. No tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta. No es un capricho, no es un castigo”, manifestó la querendona boricua a la revista.

“Estábamos pasando por una situación que había sucedido en más de una oportunidad y que yo no me la iba a permitir. Después de todas las cosas que yo viví, no me lo puedo permitir. Lo que estaba sucediendo no era lo correcto”, enfatizó.