El famoso coreógrafo Toni Costa se sinceró sobre su vida privada y por primera vez contestó públicamente la pregunta sobre los rumores de que una infidelidad fue la causante de su separación de Adamari López.

Luego de que el bailarín español confirmara su relación con la influencer Evelyn Beltrán, las especlaciones sobre que esta pudo haber sido la causante de su separación de Adamari, no se hicieron esperar pues en una ocasión la puertorriqueña dijo que el rompimiento se debió a que ella necesitaba ser respetada.

Desde que Evelyn Beltrán apareció en escena, y luego Toni confirmara que sí es su novia, comenzaron los rumores de que si ella sería la tercera en discordia… De que si la razón que tanto ha hablado Adamari López de que la separación se debió a que ella necesitaba ser respetada tenía su nombre.

PUBLICIDAD

“Esta es una relación muy joven, llevamos unos meses, en el amor no hay tiempo… Yo conocí a Evelyn en una clase en agosto, y comenzamos a salir en septiembre, fueron 5 meses que llevaba solterito porque la separación fue a finales de abril”, soltó Costa al programa “Al Rojo Vivo” que emite Telemundo.

Asimismo aclaró si Evelyn estaba con el padre de su hijo cuando comenzaron a salir.

“Ella no se metió en mi relación porque yo ni la conocía, y yo no me metí en su relación porque ella estaba separada cuando comenzamos a salir”, relató.

Adamari López y Toni Costa confirmaron a finales de mayo pasado su separación luego de 10 años juntos y de la procreación de su hija Alaïa.

“Hoy quiero compartirles que es una noticia difícil de asimilar, pero como siempre he hecho y con la honestidad que me caracteriza, prefiero que la escuchen de mí. Como bien saben, llevo un tiempo enfocada en llevar un estilo de vida saludable y ha sido precisamente esa etapa de reflexión la que me ha llevado a tomar este paso de mi vida. Después de casi 10 años de unión y de tener la dicha de juntos procrear a nuestra adorada Alaia, he decido reevaluar nuestra relación y darnos un tiempo para ver si podemos rescatarla. En más de una ocasión la vida me ha dado oportunidades para seguir creciendo y aprendiendo, pero sobre todas las cosas me ha enseñado que con tenacidad, amor y paciencia todo siempre puede lograrse. Estoy plenamente confiada en que esta no será la excepción”, afirmó en ese entonces.