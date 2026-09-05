Tras haber sido diagnosticado con cáncer, el actor y cineasta Bruce Campbell reveló que le quedan cinco años de vida, informó la revista People.

El actor de 68 años, reverenciado por su participación en películas de bajo presupuesto como ‘The Evil Dead’ y “Army of Darkness”, y series de televisión como ‘Ash vs Evil Dead’ y ‘Burn Notice’, habló esta semana sobre la expectativa de vida que le dieron y su lucha contra un tipo de cáncer -del que no abundo mayores detalles- em el podcast ‘The Adam Carolla Show’. ”Con el tipo de cáncer que tengo, en el cual no quiero profundizar, el panorama actual es una cuestión de cinco años,, afirmó. “Sin embargo, he decidido muy específicamente vivir con ello, no morir por ello”, añadió.

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Al mismo tiempo, el actor describió la enfermedad como “un laberinto”. “Puedes meterte en un laberinto enorme. El laberinto del cáncer es gigantesco”, manifestó. “Puedes entrar en grupos de discusión de 10,000 personas que tienen exactamente lo mismo que tú. Yo no tocaría eso ni con un palo de diez metros”.

Campbell, añadió que su atención inmediata se ha centrado en la promoción de su más reciente película, ‘Ernie & Emma’.

“Cuando promociono esta película, no tengo nada. Estoy libre y despejado cuando la promociono. Tienes que tomar esa decisión de: ‘Vale, ¿pero tengo que parar todo lo que estoy haciendo por esto?’. Bueno, no. Así que es una especie de juego de esquivar golpes todo el tiempo, literalmente”, explicó.

“El cáncer compromete cosas dentro de tu cuerpo. No mueres de cáncer, mueres por lo que el cáncer le hace a tu cuerpo. Hace cosas raras y luego las abordas y sigues adelante”, añadió.

Campbell reveló a principios de año que fue diagnosticado un tipo de cáncer “tratable” pero no “curable”. En aquel momento, el actor indicó que su trabajo pasaría a un segundo plano debido al tratamiento, escenario que parece haber cambiado a raíz de sus declaraciones.

El actor y cineasta es amigo de la infancia y socio del director de cine Sam Raimi, con quien comenzó a producir cortometrajes en la década de los 70. En el 1981, la dupla del cine independiente lanzó el filme “The Evil Dead”, en el que Campbell le dio vida al personaje central, ‘Ash Williams’. El éxito del filme, uno de bajo presupuesto, dio pie a una trilogía y a la serie basada en los filmes, ‘Ash vs Evil Dead’, en el que repitió su personaje.

Raimi también incluyó a Campbell en pequeñas apariciones o cameo en las primeras tres películas de ‘Spider-Man’, protagonizadas por Tobey Maguire, extendiendo su popularidad.