A punto de cumplirse un año de la separación entre Shakira y Piqué, una de las más polémicas del medio del espectáculo, todo parece indicar que la controversia entre ambos famosos está muy lejos de acabar, pues recientemente el exfutbolista español sorprendió a sus seguidores al revelar que podría trabajar junto al productor Bizarrap, con quien su expareja creó una de las canciones más virales de los últimos tiempos.

Después de confirmar su ruptura, Shakira decidió hacer catarsis con la música y lanzó tres temas, que si bien nunca confirmó, iban dedicados al padre de sus hijos. El primero de ellos fue una bachata junto a Ozuna, en la que aseguraba que el fin de su relación había sido consecuencia de la “Monotonía y aunque culpaba a Piqué de haber sido egoísta durante el tiempo que estuvieron juntos, también lo justificaba, de alguna manera.

Pero los siguientes temas (que salieron después de que el ahora empresario confirmará su relación con Clara Chía) fueron directos y a la yugular del exdefensa español, uno en colaboración con Karol G y otro, el que generó más escándalo, con Bizarrap. La pieza llamada “Music Session 53″, no sólo dejaba muy mal parado a Gerard también arremetía contra Clara, incluso aseguraba que no era una buena persona.

Ahora que las aguas se han calmado un poco, parecería que Piqué quiere su revancha, pues durante una transmisión en vivo reveló que él también podría colaborar con el productor argentino y hasta, aseguró, que el resultado sería mucho más grande de lo que generó la colombiana.

“Una sesión de Bizarrap conmigo, si algún día se hace, no sería un chupito, sería algo grande de verdad. Sería que estamos hablando de una botella de 5 litros o 10 litros. de algo potente. Un chupito me parece poco”, dijo a su amigo Ibai Llanos, quien también formó parte del en vivo.

¿Esta colaboración podría ser real?

Como era de esperarse, las palabras del exjugador del Barcelona causaron mucho impacto entre los usuarios, y es que mientas algunos aseguraban que podría convertirse en toda una realidad, otros más lo criticaron por intentar “facturar” utilizando la misma técnica de Shakira.

“Dudo que Biza quiera hacer una sesión con Piqué. Los códigos de amistad entre latinos no se rompen”, “Piqué se picó”, “Muero por escuchar eso”, “También quiere facturar”, “¿Pues no que nada con Latam?”, “Si lo está diciendo es porque ya pasó algo, Piqué no habla por hablar”, “Se está ganando otra canción”, son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Cabe destacar que hasta el momento “Biza” no se ha pronunciado al respecto, y mientras esto ocurre su canción junto a Shakira continúa sonando y rompiendo récords.

Por otro lado, recientemente Shakira fue nombrada como la mujer del año por la revista Billboard y durante su discurso de agradecimiento salpicó algunas indirectas hacia su ex.

“Llega un momento en la vida de toda mujer en la que una ya no depende de alguien para llegar a quererse o a aceptarse tal cual es. La búsqueda del otro se reemplaza por la búsqueda de uno mismo. Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no lo es, lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a sí misma”, expresó.