David Beckham ha retomado el modelaje de ropa interior tras más de 10 años de haberse apartado de ese tipo de campañas.

La firma alemana Hugo Boss lo ha elegido como la imagen de Boss One Bodywear, una nueva colección de prendas masculinas esenciales.

El exfutbolista británico, de 49 años, protagoniza una serie de imágenes y videos capturados por Mert & Marcus, con un estilo visual cinematográfico que busca resaltar la sofisticación de la propuesta. La campaña, desarrollada por la agencia Team Laird, se ambienta en Nueva York y utiliza la canción In the Air Tonight como fondo musical.

Beckham aseguró que inicialmente no tenía planes de volver a posar en este tipo de proyectos, pero reconsideró su postura tras conocer los detalles de la propuesta. “Hace tiempo dije que mi carrera como modelo de ropa interior había llegado a su fin, pero cuando Boss me transmitió sus ambiciones y sumó al equipo a mis grandes amigos Mert & Marcus, no me pude negar”, afirmó en una reciente entrevista.

Características de la colección

Boss One Bodywear incluye distintos tipos de ropa interior como bóxers y calzoncillos, además de camisetas y esqueletos en colores neutros. Las prendas están confeccionadas con una combinación de algodón y elastano, con el objetivo de proporcionar comodidad y un ajuste adecuado.

Según Daniel Grieder, director ejecutivo de Hugo Boss, esta colección marca una nueva etapa en la relación con Beckham y está diseñada para atraer tanto a clientes habituales como a nuevos seguidores de la marca.

La presentación de la campaña generó una fuerte reacción en redes sociales. Victoria Beckham compartió un adelanto en su cuenta de Instagram con la frase “My boss”, acompañada de un emoji de corazón negro y un guiño, lo que rápidamente provocó miles de interacciones.

Para ampliar el impacto del lanzamiento, Hugo Boss ha diseñado una estrategia global de promoción que incluye anuncios en plataformas de streaming como Amazon Prime, Netflix y HBO Max, además de publicidad en vallas y tiendas físicas en diferentes partes del mundo. En lugares estratégicos de Europa y Estados Unidos se instalarán máquinas expendedoras con productos de la colección.

Además, cerca de 100 figuras influyentes participarán en la difusión de la campaña en plataformas digitales. Con esta estrategia, la empresa busca consolidar su presencia en el segmento del “bodywear” masculino.

Beckham ha trabajado con múltiples marcas de moda y belleza a lo largo de los años, posicionándose como un referente en la industria. Su regreso al modelaje de ropa interior refuerza su presencia en este mercado y evidencia su relevancia en el sector.

La colección Boss One Bodywear estará disponible a partir de febrero en el sitio web de la marca y en tiendas físicas.