En la mañana del pasado jueves 27 de febrero, Anays Velásquez entró a sus redes sociales y se topó con una noticia que rondaba por varios medios: un vehículo particular había chocado con un bus de TransMilenio y varias personas, en su mayoría pasajeros que regresaban a casa tras la primera fecha del concierto de Shakira en Bogotá, habían resultado heridas. No le prestó mucha atención a esos informes y continuó con su jornada de trabajo en Venezuela… Hasta que recibió un mensaje:

— Anays, ¿tú has tenido contacto con Dubraska? Porque me está escribiendo una amiga de ella por Facebook y dice que tuvo un accidente en un autobús.

Ese mensaje de tres líneas, que le envió su hermano desde Chile, fue suficiente para que ella atara cabos: la tarde del 26 de febrero, Dubraska Deyanira Ordóñez Hermes, su prima, había salido rumbo al Estadio El Campín, en Bogotá, buscando cumplir su sueño de ver a Shakira. Todo cuadraba... Según sus cálculos, Ordóñez debía ir de regreso a su vivienda justo a la hora en la que ocurrió el choque del TransMilenio en la capital colombiana.

Entonces, se apresuró a entrar nuevamente a sus redes sociales buscando indagar más sobre el accidente y el primer video que encontró confirmó sus sospechas: vio un clip que mostraba a una mujer atrapada entre las llantas del articulado mientras lanzaba gritos de auxilio. Era su prima Deyanira.

Ordóñez Hermes, de 32 años y de nacionalidad venezolana, fue la víctima de mayor gravedad del accidente ocurrido sobre la una de la mañana del pasado 27 de febrero entre una camioneta y un bus de TransMilenio.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el conductor del vehículo particular, quien según los exámenes iba en estado de embriaguez, se pasó un semáforo en rojo en la calle 80 con carrera 89 y colisionó contra el bus de transporte público.

Tras varios días internada en el hospital Simón Bolívar, en donde le amputaron una de sus piernas, Ordóñez falleció el pasado 17 de marzo y hoy su familia pide que su muerte no quede impune.

Su prima le narró a EL TIEMPO cómo fueron sus últimos momentos y cómo va el proceso judicial para que el presunto responsable del choque responda por el accidente.

La salida a un concierto que terminó en una tragedia en Bogotá

Según le contó Anays Velásquez a este diario, Dubraska Deyanira Ordóñez llevaba varios días intentando conseguir boletas para ver a Shakira en la primera fecha de la gira ‘Las Mujeres Ya no Lloran’ en Bogotá, pues las entradas estaban agotadas desde meses atrás. En los últimos chats que sostuvo con su prima, la joven le contó que había muchos delincuentes intentando estafar con las boletas del concierto.

“Pero ella me dijo: ‘Prima, yo me voy a escuchar a Shakira así sea desde afuera del estadio, pero yo la quiero escuchar’”, contó Anays.

Deyanira le dijo a su familiar que le habían informado de la venta de entradas a las afueras del establecimiento deportivo, por lo que se alistó para salir rumbo al estadio con la intención de adquirir una de las boletas en manos de los revendedores. Aunque, como si se tratara de una premonición, la fuerte lluvia que cayó sobre la capital en aquella tarde frenó sus planes por varias horas.

“Yo estuve conversando con ella muchísimo y me había dicho en ese momento que no había podido salir porque estaba lloviendo mucho. Ella esperó a que terminara de llover y se fue. Salió para el estadio, yo le dije que por favor se cuidara y que cuando llegara allá me avisara”, narró Velásquez.

Las dos jóvenes intercambiaron varios mensajes esa noche. En los textos, Deyanira le contó a su prima que la cantante barranquillera saldría a las 10 p. m. al escenario y que, pese a sus esfuerzos, no logró conseguir boletas.

“Ella llegó. Me envió fotos del estadio. Dijo que había entrado a un sitio por una de las puertas, como por la parte oriental, para ver si podía conseguir algo allí. Me dijo que no lo consiguió porque estaban vendiendo las entradas a sobreprecio y ella decidió no comprar y se quedó afuera”, dijo Velásquez.

— No prima, no hay vida. No pude entrar — fue el texto exacto que escribió Deyanira.

A las 12:35 a. m., la joven envió el que sería su último mensaje: le contó a su prima que había decidido quedarse hasta el final del concierto y escucharlo desde afuera, adjuntó una foto del Campín y agregó: “Ya terminó. Mucha estafa afuera”. Nunca más se volvió a comunicar.

El accidente que le costó la vida a Deyanira Ordóñez

A partir de allí, el relato de lo sucedido lo han reconstruido con ayuda de los amigos de la joven, quienes la acompañaron desde que fue trasladada al hospital gravemente herida.

Según le dijo Felipe Real, amigo de Deyanira, a Citytv, ella los llamó y les informó que ya había tomado el transporte y que iba rumbo a casa. Aunque en un principio se especuló que la joven era peatón y que fue arrollada por los vehículos al momento del accidente, sus amigos confirmaron que Ordóñez se encontraba dentro del bus de transporte público y que, al momento del choque, salió disparada por el panorámico.

“Ella nos llama, nos indica que ya ha abordado el bus de Transmilenio, que ya se dirigía hacia la casa porque no consiguió transporte, plataforma ni taxi. Vio mucha magnitud y era complicado el transporte a esa hora. Ahí se presenta el siniestro, donde ella sale expulsada por el panorámico del bus y queda atrapada en las llantas”, narró Real.

La familia supo que Deyanira llegó al hospital consciente, aunque gravemente herida tras las labores para sacarla de debajo del articulado. En un primer momento, fue internada en el Hospital de Engativá, pero luego fue trasladada al Hospital Simón Bolívar, en donde falleció.

Su pronóstico era complejo: sus amigos narraron que tenía graves heridas en la pierna derecha, por lo que fue necesario amputarle la extremidad, y que también presentaba afectaciones en los riñones y pulmones, además de otras heridas abiertas en su cuerpo.

Fue intubada e internada en la unidad de cuidados intensivos, pero finalmente falleció el pasado lunes 17 de marzo.

“Se encontraba muy grave en el hospital. Se suponía que ya estaba estable, que estaba mejor. Pero lamentablemente se descompensó y el lunes 17 falleció”, le contó otra amiga de Ordóñez a Citytv tras su fallecimiento.

Familia pide castigo ejemplar para joven que causó el accidente en Bogotá

Otra prima de la joven viajó a Bogotá y se hizo cargo de acompañarla en sus últimos días en el hospital y de recoger sus cosas en Colombia. En un primer momento, la prioridad de la familia fue repatriar el cuerpo de Deyanira a Venezuela, tal como lo pidió su padre. “Por ser su hija más pequeña y para sentirnos más tranquilos como familia durante el duelo”, contó Anays.

Ahora, el principal objetivo de la familia de Deyanira Ordóñez es que se haga justicia, por lo que el caso ya está en manos de un grupo de abogados en Bogotá, quienes están a la espera de la investigación de la Fiscalía General de la Nación. Los abogados también se encuentran adelantando las labores con la empresa en la que trabajaba la joven para el pago de las prestaciones correspondientes tras su fallecimiento.

Se sabe que el presunto responsable del grave siniestro vial ya fue plenamente identificado y, según conoció la familia de la víctima, las autoridades se dirigirán al sitio del accidente para recabar más información con testigos oculares y recopilar nuevos videos del choque.

El noticiero de Citytv, de la Casa Editorial El Tiempo, pudo establecer el conductor del vehículo que chocó el TransMilenio aquella madrugada fue identificado como Mateo Murillo Sánchez, de 19 años y quien iba en estado de embriaguez.

El joven fue atendido en la Clínica Alcalá, a donde ingresó con trauma craneoencefálico leve, trauma con disminución de la movilidad en hombro izquierdo, trauma de tórax por cinturón de seguridad y trauma en miembros inferiores. Familiares de algunas víctimas, incluso, han denunciado que Murillo habría intentado salir del país para evadir el proceso judicial.

“Si la persona que originó este accidente, que es un muchacho de 19 años identificado como Mateo Murillo, ingresó a una clínica de la ciudad y se demostró que fue el involucrado en el accidente y aparte de eso tenía grados de alcohol en la sangre, por qué a esa persona no se le detuvo en el momento”, criticó la prima de la víctima en diálogo con este diario.

Y es que, además de Ordóñez, otras nueve personas resultaron heridas, varias de ellas con lesiones de consideración. Uno de los lesionados es el esposo de Jessica Montoya, quien también salía del concierto de la artista barranquillera en Bogotá y tiene al menos 15 fracturas en su cuerpo.

“Esta persona ocasiona este accidente en donde muere una persona, otras quedan heridas, lo va a seguir haciendo si no se le pone un castigo ejemplar para lo que pasó”, agregó Anays.

Así recuerdan a Deyanira Ordóñez: ‘Una mujer con una chispa especial’

Mientras avanza el proceso judicial, su familia quiere que Deyanira sea recordada como una mujer con una chispa especial. “Ella se caracterizaba por ser una niña muy alegre. Tenía una luz particular, tenía unas ocurrencias y unas cosas muy divertidas. Aparte de eso siempre fue muy decidida y con cierta rebeldía”, describió Velásquez.

Deyanira era la menor de tres hermanos. Se graduó como abogada de la Universidad Experimental Rómulo Gallegos y tenía un gran interés por el derecho penal. Aunque tuvo algunos trabajos en el país vecino, la grave situación económica que atravesaba Venezuela la llevó a tomar la decisión de migrar a Colombia hace doce años.

“En aquel momento la crisis era muy aguda. Ella ya tenía años en Bogotá, cómo han hecho miles de migrantes de Venezuela, buscando un futuro mejor. También para ayudar a la familia, a sus seres queridos que estamos en Venezuela sobreviviendo a esta crisis”, le contó a EL TIEMPO la prima de la joven.

Sus años en Colombia no fueron sencillos. Mientras intentaba validar su título como abogada, Deyanira hizo cursos de peluquería en Bogotá para intentar buscar un sustento y luego comenzó a trabajar en un call center.

Hace un año y medio, la joven había perdido a su mamá y tuvo que hacer un viaje de urgencia a Venezuela para poder decirle adiós.

“Su mamá sufrió un colapsó y murió. Ella tuvo que venir corriendo horas de viaje de Bogotá hasta acá para darle el último adiós a su mamá. Eso la afectó mucho a nivel emocional, porque ella se caracterizaba por ser una niña muy alegre”, contó la prima de la fallecida.

Anays le dijo a EL TIEMPO que, en medio de toda la estigmatización de la que han sido víctimas los venezolanos en medio de la ola migratoria del país vecino, solo puede resaltar que Deyanira era “de los buenos. Era de los que aportaban, no de los que restaban”.

Su único error, dice Anays, es que ese 27 de febrero “estaba en el lugar equivocado y en el momento equivocado”.