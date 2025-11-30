El famoso actor Vin Diesel dedicó unas emotivas palabras en memoria de quien fuera su colega y amigo, Paul Walker, a 12 años de su partida tras un mortal accidente automovilístico el 30 de noviembre de 2013. Tenía 40 años.

A través de sus redes sociales, el también protagonista de la saga “Fast & Furious” repasó la conexión de hermandad que los unía, su admiración hacia Paul Walker en su rol como padre, y su complacencia en nombrar en su memoria a su hija menor Pauline, quien nació en 2015. La pequeña es producto de su relación con Paloma Jiménez, también madre de Hania y Vincent.

“La llamé Pauline... Nunca llegó a conocer a su tío Pablo, pero cuando la llamo por su nombre, sé que estás cerca”, comenzó su dedicatoria, en la que también hace referencia a “momentos oscuros” que ha atravesado a escondidas. “Pauline, tu tocaya, ahora juega baloncesto. Lleva el número 24 y ha sido MVP esta temporada. Apuesto a que tú y Kobe (Bryant) están sonriendo ahora”, expuso al hacer referencia al famoso baloncelista, quien falleció en enero de 2020.

“Lil V, ese niño pequeño al que viniste a celebrar su segundo cumpleaños en Londres... ahora tiene quince años. Es más alto que yo. Se está convirtiendo en un hombre del que estarías muy orgulloso”, dijo sobre Vincent. “Me aferro a los recuerdos más pequeños. Tú en el set con el Ángel Alfa en tu regazo. SpongeBob en tu nuevo iPhone. Esa sonrisa. Sabías que me irritaría, jaja... Daría cualquier cosa por sentirme irritado por ti una vez más”, prosiguió al evocar recuerdos de la interacción con sus retoños. A su vez, resaltó el lazo que une a su familia con la hija del actor, Meadow Walker.

“Ha sido un regalo para mis hijos. Una verdadera prima. Durante el rodaje de la primera Fast, hablabas de ella con tanta admiración en tu voz. Demostraste lo sagrada que sería la paternidad”, expuso, y compartió una anécdota con la madre de Paul Walker.

“Cuando tu madre me vio este verano, me miró fijamente... Como si te estuviera buscando. Como si, de alguna manera, a través de mis ojos, aún pudiera encontrar a su hijo”, afirmó. “Tenía razón, ¿sabes? Siempre fuiste mi otra mitad. No habría podido hacerlo sin el amor de tu familia”.

Vin Diesel prosiguió con una reflexión sobre la afinidad que los unía. “Este año, sentado en Acción de Gracias, rodeado de mi familia, me encontré deseando que algunos de ellos me conocieran como tú me conocías. La forma en que podíamos sentarnos en silencio o comunicarnos sin palabras. Pocos lo consiguen en la vida, pero nosotros lo tuvimos desde el principio”, valoró, y cerró su mensaje con su manera de apreciar el lado amable de su partida.

“Doce años.

No es triste, hermano.

Es una bendición.

El universo sigue poniendo ángeles en mi camino. Sé que tú eres parte de ello... una hermandad eterna.

Te querré por siempre...”.

Paul Walker y su amigo Roger Rodas murieron en un choque en la comunidad de Valencia, en el sur de California. El actor viajaba como pasajero en el auto del asesor financiero, un Porsche Carrera GT modelo 2005, tras salir de un evento benéfico. De acuerdo con investigaciones de la policía de Los Ángeles, el exceso de velocidad fue un factor.

Además de las primeras películas de la saga de “Fast & Furious”, la trayectoria actoral de Walker incluyó filmes como “Takers”, “Eight Below”, “Hours” y “Brick Mansions”, entre otras.