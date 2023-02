La actriz estadounidense Viola Davis se coronó este domingo la nueva “EGOT”, tras obtener un premio Emmy por la mejor narración y grabación de un audiolibro.

Davis se convirtió en la decimoctava artista en alcanzar los máximos galardones de la industria del entretenimiento por su desempeño en la lectura de su autobiografía “Finding Me”, donde lleva al oyente a una conversación íntima sobre su vida como actriz afroestadounidense.

La artista consiguió este prestigioso título tras anteriormente conseguir los premios Tony como actriz destacada en la obra “King Hedley II” en 2001 y como actriz principal en la producción teatral de “Fences” en 2010, el premio Emmy en 2015 por su rol protagónico de Annalise Keating en la serie de televisión “How to Get Away With Murder”, y la estatuilla del Oscar en 2017 como mejor actriz tras participar en la versión cinematográfica de “Fences”.

La también productora se une a artistas como Jennifer Hudson, John Legend, Andrew Lloyd Webber, Tim Rice, Richard Rodgers, Whoopi Goldberg, Audrey Hepburn, Robert López, Marvin Hamlish, Jonathan Tunick, Mike Nichols, Scott Rudin, Mel Brooks, y la puertorriqueña Rita Moreno.