Aunque su carrera no se encuentra en el mejor momento, por el castigo que La Academia estadounidense puso en su contra, la polémica parece no abandonar a Will Smith, quien en los últimos días se convirtió en el centro de atención por las polémicas revelaciones que su esposa, Jada Pinkett Smith, dio a un programa televisivo.

Entre otras cosas, Jada confesó que lleva más de siete años separada del protagonista de “Hombres de negro”, pero que, a pesar de que ya no conviven como marido y mujer, el divorcio legal no es una opción entre ellos. Estas palabras convirtieron a la pareja en el blanco de fuertes críticas por parte de los usuarios de las redes, quienes les hicieron saber que la credibilidad que tenían ha desparecido y los señalan por mentirle al público.

En medio del escándalo, Will ha decidido romper el silencio y expresar su opinión por medio de una carta que mandó al diario estadounidense “The New York Times”.

De acuerdo con el medio, en el documento el ganador al Oscar asegura haber vivido en una especie de “ceguera emocional” respecto a Pinkett, y de la que solo pudo despertar tras escucharla y leer “Worthy”, el libro de memorias que recientemente lanzó al mercado.

“Cuando has estado con alguien durante más de la mitad de tu vida, se produce una especie de ceguera emocional y puedes perder con demasiada facilidad tu sensibilidad hacia sus matices ocultos y sus bellezas sutiles”, escribió.

Asimismo confesó que es ahora cuando ha podido darse cuenta que su expareja es mucho”más resistente, inteligente y compasiva” de lo que él creía, mostrándole así su completo apoyo.

Smith y Jada Pinkett se casaron en 1997 y aunque eran considerados como uno de los matrimonios más sólidos del medio del espectáculo, lo cierto es que su relación atravesó por muchas altas y bajas, además de fuertes crisis; una de ellas fue cuando el rapero August Alsina, quien era amigo cercano de Jaden Smith (hijo de ambos) reveló haber tenido una aventura con la también actriz.

Sin embargo, en una entrevista que Jada ofreció al Londres Times dijo estar convencida de que volverá a vivir con su todavía esposo: “Creo que eventualmente (viviremos juntos de nuevo) Will se está haciendo viejo. Sigo siendo bastante joven, pero cada vez me doy cuenta de que necesitará que alguien lo cuide”.