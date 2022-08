( The Associated Press )

El encanto que tiene Will Smith es difícil de encontrar, sin embargo éste puede ser imitado y si quien lo intenta tiene un parecido con el actor estadounidense, es fácil que la gente se confunda y piense que se trata del mismísimo “príncipe del rap”.

Esto pasó en las calles de Perú, donde un hombre venezolano llamado Yhasual Ávila desató la locura entre la gente que por un momento lo confundió con el protagonista de “Hombres de negro” y le pidió una fotografía.

En redes sociales circulan videos en los que el joven de 30 años porta una gorra y se mueve al estilo de Smith mientras posa para las fotos que le pide el público.

PUBLICIDAD

Yhasual tiene una cuenta de TikTok donde se llama “Doble Oficial de Will Smith”, ahí cuenta con más de 30 mil seguidores, quienes se muestran asombrados con el impresionante parecido que tiene con el actor ganador del Oscar.

Se habla mucho de Will Smith

El nombre de Will Smith ha dado mucho de qué hablar durante los últimos meses, desde que la estrella de Hollywood conmocionó a sus fans y a la industria del cine al abofetear a Chris Rock en plena entrega de los Oscar.

Tras meses después de la polémica, el actor de “Día de Independencia” divulgó un video recientemente en el que ofrece una emotiva disculpa al comediante.

Smith ahonda en sus sentimientos. “Me comuniqué con Chris y el mensaje que me respondió fue que no está listo para hablar, y cuando lo esté me contactará”, dijo en ese video de casi seis minutos compartido en las redes sociales.

“Entonces te digo, Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando quiera que estés listo para hablar”, agregó.

También se disculpó con la madre y el hermano de Chris Rock, así como con su propia familia, incluida su esposa, Jada Pinkett Smith.

Una broma de Chris Rock sobre la cabeza rapada de ella, que sufría de alopecia, fue precisamente lo que aquella noche desencadenó el escándalo.

Smith subió repentinamente al escenario y abofeteó a Chris Rock bajo la mirada atónita de celebridades y espectadores.

Tras regresar a su asiento, el actor de 53 años le gritó: “¡Mantén el nombre de mi mujer fuera de tu puta boca!”.

La Academia de Cine de Estados Unidos le prohibió asistir a la entrega de sus premios los siguientes 10 años, y Smith renunció a su membresía, aunque la organización no revocó su estatuilla a mejor actor por “El método Williams”.