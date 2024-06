La reconocida presentadora brasileña Xuxa, quien cumplió 60 años en marzo optó por una innovadora técnica estética denominada Daycare. En São Paulo, ella se sometió a 80 procedimientos estéticos en un lapso de 7 horas, acompañada por un equipo de 11 profesionales, entre ellos la dermatóloga Taiz Campbell.

La técnica Daycare combina múltiples procedimientos estéticos realizados en un corto periodo. La celebridad eligió esta opción para estimular la producción natural de colágeno. En una publicación en Instagram, Xuxa comentó:

“A cierta edad, el colágeno desaparece. No importa si me alimento bien o me cuido, lo necesito debido a mi edad. Esta técnica ayudará porque saben que estoy en contra de procedimientos que alteren el rostro. Me preocupa mantener mi identidad”.

PUBLICIDAD

El objetivo del protocolo, según Campbell, es gestionar el envejecimiento de manera saludable y natural, sin modificar los rasgos de Xuxa. “El colágeno mejora la piel y la flacidez, permitiendo que Xuxa se vea bien y se sienta bonita en todas las etapas de su vida”.

Procedimientos realizados a Xuxa

Los procedimientos abarcaron diversas partes del cuerpo, según las necesidades de Xuxa. El protocolo incluyó Morpheus, tecnología que combina microagujas con radiofrecuencia para reducir la flacidez. Luego, se aplicaron bioestimuladores para reponer colágeno en manos, cuello y rodillas, y se utilizaron hilos tensores para promover la producción de colágeno.

Además, se usaron exosomas para la regeneración de la piel y microinjertos autólogos para tratar la alopecia androgenética y mejorar la salud capilar. El tratamiento concluyó con ultrasonido microfocalizado para realzar contornos faciales y abrir la mirada, manteniendo la naturalidad y armonía del rostro.

La Dra. Taiz Campbell agregó que la principal dificultad del equipo fue coordinar los procedimientos simultáneos, comparado a menudo con un espectáculo, una orquesta o un ballet, donde cada miembro tiene un rol preciso.