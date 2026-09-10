Youtuber con atrofia muscular espinal será padre tras años intentando tener un bebé
Shane Burcaw admitió que algunas personas lo cuestionaron por la decisión.
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Shane Burcaw, el youtuber que nació con atrofia muscular espinal, se convertirá en padre junto a su esposa, la influencer Hannah Aylward, quien tiene cinco meses de gestación.
La pareja reveló que tendrá a su primer hijo en enero tras varios intentos fallidos de fecundación in vitro.
“Hannah está embarazada de 20 semanas, y aunque hemos disfrutado mucho este tiempo en privacidad hasta ahora, también nos ha gustado compartir toda la alegría con ustedes, y ¡hay tanto que compartir!”, dice una publicación en las redes sociales de ambos.
En el post, Hannah y Shane anunciaron el lanzamiento de un video para compartir mayores detalles sobre el embarazo con sus seguidores.
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Shane, quien nació con atrofia muscular espinal y usa una silla de ruedas eléctrica, admitió que algunas personas cuestionarán si debería convertirse en padre debido a su discapacidad.
Asimismo, enviaron un mensaje de solidaridad a quienes luchan contra la infertilidad.
“Tras haber intentado la fecundación in vitro sin éxito durante muchos años, comprendemos perfectamente las dificultades que muchas personas experimentan al intentar concebir y cómo se sienten al ver estos anuncios. Nuestros corazones están con ustedes”, concluyeron.