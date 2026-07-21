El cantante puertorriqueño Marc Anthony y la modelo paraguaya Nadia Ferreira celebraron la llegada de su segunda bebé, una noticia que compartieron a través de las redes sociales.

La pareja reveló que la niña se llama Myla.

"Qué bendición tan grande poder compartir con ustedes la llegada de nuestra preciosa Myla, no se imaginan la felicidad que tenemos en casa, estamos en las nubes", expresó Ferreira.

Myla es el segundo retoño del matrimonio, que recibió a su primer hijo juntos, Marquito, en junio de 2023.

Con la llegada de Myla, Marc Anthony suma ocho hijos: Arianna, fruto de su relación con la policía neoyorquina Debbie Rosado; Chase, hijo adoptivo del cantante y hermano mayor de Arianna; Cristian y Ryan, fruto de su matrimonio con Dayanara Torres; y los gemelos Emme y Max, nacidos de su matrimonio con Jennifer López.

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Nadia no tenía hijos antes de iniciar su relación con Marc Anthony. La modelo paraguaya estaba embarazada cuando la pareja contrajo matrimonio el 28 de enero de 2023 en el Pérez Art Museum de Miami. Ambos se conocían desde 2016.

Actualmente, Marc Anthony tiene 57 años y Nadia 27.