Jennifer López volvió a hablar sobre su faceta como madre y dejó entrever que tuvo poco apoyo de su exesposo, Marc Anthony, durante la crianza de sus hijos gemelos, Emme y Max.

En una entrevista en el podcast SmartLess, reseñada por Page Six, la cantante y actriz reflexionó sobre la nueva etapa de sus hijos, quienes comenzarán próximamente la universidad.

“Es una locura. Y ahora puedo realmente mirar mi vida, apreciarla por lo que es y por lo que he creado para mí misma y ser realmente feliz”, dijo.

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“Y ambos de mis hijos fueron aceptados en todas las universidades y los dos obtuvieron becas y van a ir a donde quieren ir”, agregó Jennifer.

“Es solo que… yo estaba como: ‘tú hiciste esa mier... completamente sola’. Eso es genial. Como, ‘tuviste muy poca ayuda’, ¿sabes?”, expresó.

Page Six solicitó una reacción a Marc, pero no obtuvo respuesta.

27 Fotos El cantante tiene seis hijos biológicos, uno adoptivo y otro que viene en camino.

Las declaraciones de la Diva del Bronx llegan días después de que varios medios reportaran que Marc no estuvo presente en las graduaciones de los gemelos.

Hace dos fines de semana, Marc celebró el baby shower de la niña que espera junto a su esposa, Nadia Ferreira. La bebé será el octavo hijo del cantante. Además, también asistió al cumpleaños de Marquitos, el primogénito de Nadia, quien cumplió tres años el 12 de junio.

Jennifer se casó con el salsero boricua en 2004 y procrearon a los gemelos tres años después. La pareja finalizó su divorcio en 2014, un proceso que la artista ha descrito como “muy difícil” y en el que pensó en darse por vencida.

“Fue en realidad un tiempo muy difícil. Estuve a punto de darme por vencida. Quiero decir, era madre soltera con dos gemelos de 3 años”, dijo en una entrevista en marzo pasado.