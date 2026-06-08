Nadia Ferreira y Marc Anthony celebraron este fin de semana un elegante baby shower en honor a la hija que esperan juntos, rodeados de familiares, amigos y varias figuras reconocidas del entretenimiento.

La modelo paraguaya compartió en sus redes sociales imágenes de la celebración, que tuvo lugar en un amplio jardín decorado con flores y detalles en tonos rosados y pastel, en una emotiva antesala a la llegada de la nueva integrante de la familia.

Entre los invitados estuvieron Lele Pons, Guaynaa, Natti Natasha, Raphy Pina y Prince Royce, quienes acompañaron a la pareja en este momento tan especial.

Las fotografías muestran a Nadia y Marc disfrutando de un gran banquete junto a sus seres queridos en un ambiente íntimo y familiar.

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La celebración comenzó durante la tarde y se extendió hasta la noche, mientras los invitados compartían con los futuros padres y expresaban sus mejores deseos para la bebé.

“Antes de conocerte, te celebramos. Cada flor, cada abrazo, cada sonrisa fue para ti, mi niña. Gracias a todos los que hicieron de este día un día tan especial para nuestra familia”, escribió Ferreira junto a las imágenes publicadas en Instagram.

27 Fotos El cantante tiene seis hijos biológicos, uno adoptivo y otro que viene en camino.

La pareja espera a una niña, quien se convertirá en la hermana menor de Marquito, el hijo que tienen en común.

Uno de los detalles que más llamó la atención de los seguidores fue la presencia de una gran letra “M” en varios elementos de la decoración.

La inicial apareció en diferentes espacios de la celebración y también fue utilizada por algunos de los invitados al referirse a la futura bebé en redes sociales.