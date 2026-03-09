La actriz y cantante Jennifer López compartió un mensaje de fuerza y perseverancia con el público que fue a verla el viernes en su residencia “Up All Night Las Vegas” en el Colosseum del Caesars Palace. La artista hizo referencia a uno de los momentos más difíciles de su vida, específicamente cuando atravesaba su separación del intérprete Marc Anthony, con quien se casó en 2004. Fue en 2011 cuando anunciaron el fin de su relación.

“Fue en realidad un tiempo muy difícil. Estuve a punto de darme por vencida. Quiero decir, era madre soltera con dos gemelos de 3 años”, dijo la artista durante un intermedio. La vocalista y el cantante son padres de los gemelos Emme y Max, de 18 años.

La famosa artista confesó que dentro de la vorágine de sentimientos, conversó con la reconocida autora de autoayuda Louise Hay, a quien consideraba su mentora. La conferencista le dio un consejo valioso.

“Me dijo. ‘Jennifer, eres bailarina, ¿verdad?’. Le dije, ‘sí, lo soy’. Y ella me dijo, ‘cuando estás aprendiendo un baile y te equivocas en los pasos, ¿qué haces?’. Le dije ‘sigo hasta que domino los pasos’. Y ella me respondió ‘es correcto, Jennifer, sigue bailando siempre’”, resaltó con una amplia sonrisa. De paso, le extendió una sugerencia similar a los presentes al encarar momentos difíciles.

“Les deseo lo mismo a todos y cada uno de ustedes, que no importa lo que la vida te depare, bailen y bailen y bailen, una y otra vez”, dijo antes de interpretar el éxito “Dance Again”.

El divorcio de Jennifer López y Marc Anthony se formalizó en 2014.