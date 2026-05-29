Jennifer López ha pasado por el altar en cuatro ocasiones y, a estas alturas, reconoce que quizá necesitaba replantearse algunas decisiones en su vida amorosa.

Durante su participación la noche del miércoles en el programa Jimmy Kimmel Live!, la Diva del Bronx habló con humor sobre su historial sentimental mientras promocionaba su próxima comedia romántica, Office Romance.

“¡Lo he estado haciendo todo mal! Lo he estado haciendo todo mal, créeme”, expresó entre risas la intérprete, quien inició una relación con Ben Affleck en 2002, llegó a comprometerse con él antes de separarse, retomó el romance en 2021 y se casó al año siguiente. La pareja puso fin a su matrimonio en 2025.

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A raíz de su comentado historial amoroso, Kimmel le preguntó si consideraría participar en The Bachelorette, uno de los programas de citas más populares de la televisión estadounidense.

“No, ¿Estás loco?”, respondió de inmediato, provocando los aplausos del público. “No voy a hacer nada que arruine cómo me siento en este momento, es fantástico”.

Regreso de On the Floor a las listas de Billboard

La cantante habló sobre el momento estelar que tuvo la canción de 2011, en la que participa Pitbull, en la serie Off Campus.

Jimmy Kimmel señaló que la protagonista del programa, Mika Abdalla, que interpreta a Allie, lució una recreación del icónico vestido verde escotado de Versace de la artista nominada al Grammy mientras bailaba al ritmo de On the Floor en un momento sensual durante un episodio de Halloween del programa.

López dijo que descubrió que la canción había vuelto a entrar en las listas de Billboard a través de su equipo: “Me llamaron y me dijeron: On the Floor ha entrado en las listas por primera vez en 15 años’”.

Jennifer se mostró muy sorprendida por la noticia. “Me quedé como: ‘¿Qué?’ Fue totalmente inesperado. Es muy extraño”, comentó.

La cantante señaló que esto tiene que ver con cómo ha cambiado la industria musical.

“Mis hijos escuchan todo tipo de música que yo ni siquiera conocía, y también clásicos como los Beatles”, dijo. “Estaba en la playa... y había un grupo de chicas adolescentes en una manta, muy cerca de nosotros, escuchando a Billy Joel a todo volumen, y me puse muy contenta”.