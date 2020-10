El humor característico que distingue la personalidad del comediante puertorriqueño Yoyo Boing no se aparta del artista ni siquiera en tiempos de quebrantos de salud.

El también locutor radial, quien recibe terapias en su casa luego de que en agosto sufrió un derrame isquémico que provocó una parálisis parcial en el lado izquierdo de su cuerpo, compartió emocionado con Primera Hora cómo ha sido el proceso de rehabilitación.

“Estoy haciendo manualidades. ¡Estoy jugando a los ceritos otra vez!”, compartió en entrevista telefónica con una reconocible mejoría en su habla. “Estoy haciendo rompecabezas. Estoy con trabalenguas. Me ponen a tender la ropa. Me ponen un cordel y me dan diez palillos de ropa para que los ponga, y después los quite. No puedo caminar solo, pero con el andador sí, poco a poco, que no me esmande y me vaya a ir de boca”, añadió entusiasmado sobre el proceso, que abarca tanto terapia física, como ocupacional y del habla, las que recibe en su residencia.

“Todo ha sido aceptación, resignación y esperanza”, reflexionó Luis Antonio Rivera. “Le diría a quien atraviesa por esto que no se desespere”, afirmó. “Hay veces en que uno se queda pensativo y la gente tiende a preguntarse 'caramba, ¿por qué esto me dio a mí? Y la contestación es ¿y por qué no? ¿Qué tienes tú de especial que no puede darte eso o lo que sea?”.

El veterano artista se mostró apoyado en la fe como parte del proceso de enfocarse en su recuperación.

“Hay que aceptar todo en la vida. Yo dije, ‘bueno, Dios ha sido tan bueno conmigo toda la vida, y sigue siendo porque esto no le da a todo el mundo. Soy un escogido de Él también, en las buenas y en las malas, aunque en las malas no porque con Dios no hay malas’”, resaltó el comediante, quien recordó que “fue un domingo que me acosté feliz y contento, y por la madrugada no me podía mover”.

El también productor reiteró su reflexión sobre aprender a sobrellevar este tipo de episodios de salud con aceptación y el mejor ánimo posible dentro de las circunstancias.

“Estas cosas pasan en la vida. Yo no pensaba que me iba a pasar. Pero hay que tener resignación, tener esperanza, echar para adelante”, sostuvo, y con marcado entusiasmo compartió que “¡ya son 90 años cumplidos!”. A su vez, recordó que “me operaron del corazón hace cuatro años, tengo tres (cirugías) bypass. Salí bien gracias a Dios de esa”, y compartió que la experiencia le derivó el aprendizaje de que “hay que vivir un día a la vez”.

Sigue con su labor en la radio

Yoyo Boing continúa funciones en el espacio radial Compañeros del tapón, que se transmite por WIPR 940 AM, y se transmite de lunes a viernes de 4:00 a 6:00 de la tarde.

“Para mí es terapia también. Estoy haciendo el programa por teléfono”, dijo sobre la oportunidad.

“Es una terapia del habla con los compañeros que tengo ahí en la emisora, con el equipo de control, el productor, el gerente de la emisora, todos los compañeros. Mi compañera Mitzy González, que la tengo todo el tiempo a mi lado en este proceso y me ayuda mucho. Lou Briel, Edgardo Huertas, que están conmigo en la semana. Te digo sinceramente que no me puedo quejar”, valoró el comediante, que por más de una década ha trabajado en el canal con espacios como Desde mi pueblo y Puertorriqueñísimo.

El comediante también se mostró agradecido por las atenciones de todo el personal médico involucrado a lo largo de su recuperación, y el constante apoyo del público a través de las oraciones y expresiones de aliento.

“El teléfono no descansa con mensajes”, expresó ilusionado.

“También tengo que decir que me siento afortunado de la familia que tengo. No todos tienen una familia así”, destacó emocionado, y enfatizó las constantes atenciones que ha recibido. “Tengo cuatro hijas mujeres, ¡imagínate! Me llevan a todas partes”, compartió con orgullo.