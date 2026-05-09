El cantante puertorriqueño Zion sorprendió a sus seguidores al revelar que atravesó una severa crisis de salud que lo mantuvo hospitalizado e incluso en coma durante varias semanas.

El exintegrante del dúo Zion & Lennox ofreció detalles sobre su recuperación en una entrevista con Reggaeton TV, donde confesó que sufrió múltiples traumas tras un accidente ocurrido en 2025.

“Tuve traumas cerebrales, corporales y muchas otras cosas”, relató el artista, quien aseguró que permaneció en coma durante tres semanas mientras recibía tratamiento médico.

La revelación tomó por sorpresa a muchos fanáticos, ya que hasta ahora solo se conocía públicamente que el intérprete había sufrido un accidente en un “four track”. Sin embargo, el cantante explicó que las secuelas fueron mucho más graves de lo que trascendió en ese momento.

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Según contó, más de siete médicos le recomendaron permanecer en reposo por al menos dos años, pero apenas tres meses después ya había retomado sus compromisos laborales y creativos.

“Me es imposible quedarme en casa sin hacer nada”, expresó el artista boricua.

Responde a las críticas

Durante los últimos años, Zion también había sido objeto de comentarios en redes sociales debido a algunos comportamientos y expresiones durante presentaciones en vivo, lo que llevó a especulaciones sobre un posible uso de sustancias.

No obstante, el artista dejó entrever que muchas de esas situaciones ocurrieron mientras atravesaba complicaciones de salud y un proceso de recuperación del que había hablado muy poco públicamente.

“Nada de eso yo lo publiqué porque no me gusta estar dando lástima”, sostuvo.

Sigue trabajando en nueva música

Pese a los problemas de salud, el reguetonero aseguró que no se ha alejado de la música y reveló que ha grabado más de 60 canciones en los últimos tres años.

El intérprete de éxitos como Yo Voy y Zun Da Da explicó que gran parte de ese material nunca fue lanzado, aunque grabó videos y trabajó en producciones en ciudades como Dubái, Moscú, Suiza y España.

Aun así, indicó que el proceso le permitió seleccionar con más calma cuáles proyectos realmente deseaba presentar al público.

Zion es considerado una de las figuras más influyentes del reguetón de principios de los 2000 y una de las voces más reconocidas del género urbano latino.