Bad Bunny defiende el reguetón en los Latin Grammy: "Es parte de la cultura latina" Por Agencia EFE 11/14/2019 |10:51 p.m.

Las Vegas. Bad Bunny ganó este jueves el Latin Grammy al mejor álbum urbano y aprovechó su discurso para reivindicar y ensalzar el reguetón como "parte de la cultura latina".

"A todos los músicos, a toda la gente que pertenece a la Academia, con respeto: el reguetón es parte de la cultura latina y está representando al igual que otros muchos géneros musicales a los latinos", afirmó la estrella puertorriqueña.

Bad Bunny se refirió así a la polémica que trajeron las nominaciones para la vigésima edición de los Latin Grammy, que se está celebrando hoy en el MGM Grand Garden de Las Vegas, Estados Unidos.

Cuando se conocieron las candidaturas para los premios de la Academia Latina de la Grabación, estrellas del género urbano como J Balvin o Daddy Yankee criticaron la escasa presencia del reguetón y el trap entre los nominados cuando estos artistas latinos están consiguiendo un gran éxito y relevancia en el panorama global.

No obstante, Bad Bunny también tuvo hoy palabras para sus compañeros del género urbano y criticó que ahora todo esté demasiado relacionado ahora con "los números" y los "views" (visionados, en plataformas web como YouTube).

"Vamos a echarle ganas, vamos a volver a traer creatividad", instó Bad Bunny a sus colegas del reguetón y el trap.

Posteriormente, en la rueda de prensa ante los periodistas de los Latin Grammy, repitió los mensajes que dijo en el escenario.

"Hay personas a las que les cuesta aceptar que el reguetón es un género establecido que lleva más de dos décadas a nivel mundial y que, quieran o no, les guste o no, es ya cultura", explicó.

"Y al igual que muchos géneros que respetamos también, estamos representando a los latinos a nivel mundial", agregó.

Además, el artista insistió en que el género urbano quizá se ha vuelto "un poco monótono" y quizá ha perdido "la pasión".

"Hay que llevar esa 'genuinidad', que se sienta la personalidad, el corazón, la esencia del barrio", pidió.

Bad Bunny se impuso en la categoría de mejor álbum de música urbana con su disco "X 100PRE".

También estaban hoy nominados en este apartado de los Latin Grammy Anitta ("Kisses"), De la Ghetto ("Mi movimiento"), Feid ("19") y Sech ("Sueños").

Lista de ganadores

—Grabación del año: “Mi persona favorita”, Alejandro Sanz con Camila Cabello.

—Álbum del año: “El mal querer”, Rosalía.

—Canción del año: “Calma”, Pedro Capó.

—Mejor nuevo artista: Nella.

POP

—Mejor álbum vocal pop contemporáneo: “El mal querer”, Rosalía.

—Mejor álbum vocal pop tradicional: “Agustín”, Fonseca.

—Mejor canción pop: “Mi persona favorita”, Camila Cabello y Alejandro Sanz.

URBANA

—Mejor fusión/interpretación urbana: “Calma (remix)”, Pedro Capó y Farruko.

—Mejor álbum de música urbana: “X 100Pre”, Bad Bunny.

—Mejor canción urbana: “Con altura”, Rosalía y J Balvin con El Guincho.

ROCK

—Mejor álbum de rock: “Monte Sagrado”, Draco Rosa.

—Mejor álbum pop/rock: “Cargar la suerte”, Andrés Calamaro.

—Mejor canción de rock: “Verdades afiladas”, Andrés Calamaro y German Wiedemer, compositores.

ALTERNATIVA

—Mejor álbum de música alternativa: “Norma”, Mon Laferte.

—Mejor canción alternativa: “Tócamela”, Los Amigos Invisibles.

TROPICAL

—Mejor álbum de salsa: “Más de mí”, Tony Succar.

—Mejor álbum de cumbia/vallenato: “Yo me llamo cumbia”, Puerto Candelaria & Juancho Valencia.

—Mejor álbum tropical tradicional: “Andrés Cepeda Big Band (en vivo)”, Andrés Cepeda.

—Mejor álbum contemporáneo/fusión tropical: “Literal”, Juan Luis Guerra 4.40

—Mejor canción tropical: “Kitipun”, Juan Luis Guerra.

CANTAUTOR

—Mejor álbum cantautor: “Contra el viento”, Kany García.

REGIONAL MEXICANA

—Mejor álbum de música ranchera/mariachi: “Ahora”, Christian Nodal.

—Mejor álbum de música banda: “A través del vaso”, Banda Los Sebastianes.

—Mejor álbum de música tejana: “Colores”, Elida Reyna y Avante.

—Mejor álbum de música norteña: “Percepción”, Intocable.

—Mejor canción regional mexicana: “No te contaron mal”, Christian Nodal.

INSTRUMENTAL

—Mejor álbum instrumental: “Balance”, Gustavo Casenave.

TRADICIONAL

—Mejor álbum folklórico: “Tiempo al tiempo”, Luis Enrique + C4 Trio

—Mejor álbum de tango: “Revolucionario”, Quinteto Astor Piazzolla.

JAZZ

—Mejor álbum de jazz latino/jazz: “Jazz Batá 2”, Chucho Valdés.

CRISTIANA

—Mejor álbum cristiano (en español): “Todo pasa”, Juan Delgado.

—Mejor álbum cristiano (en portugués): “Guarda Meu Coração”, Delino Marçal.

LENGUA PORTUGUESA

—Mejor álbum pop contemporáneo en lengua portuguesa: “O Tempo É Agora”, Anavitoria.

—Mejor álbum de rock o música alternativa en lengua portuguesa: “O Futuro Não Demora”, BaianaSystem.

—Mejor álbum de samba/pagode: “Mart'nália Canta Vinicius De Moraes”, Mart'nália.

—Mejor álbum de música popular brasileña: “Ok Ok Ok”, Gilberto Gil.

—Mejor álbum de música sertaneja: “Em Todos Os Cantos”, Marilia Mendonça.

—Mejor álbum de música de raíces en lengua portuguesa: “Hermeto Pascoal E Sua Visão Original Do Forró”, Hermeto Pascoal.

—Canción en lengua portuguesa: “Desconstrução”, Tiago Iorc.

NIÑOS

—Mejor álbum de música latina para niños: “Buenos Diaz”, The Lucky Band

CLÁSICA

—Mejor álbum de música clásica: “Regreso”, Samuel Torres & La Nueva Filarmonía; Ricardo Jaramillo, director; Danilo Álvarez, Ricardo Jaramillo y Samuel Torres, productores.

ARREGLO

—Mejor arreglo: “Sirena”, Rodner Padilla, arreglista (Luis Enrique + C4 Trio)

DISEÑO DE EMPAQUE

—Mejor diseño de empaque: “El mal querer”, Man Mourentan & Tamara Pérez, directores de arte (Rosalía)

PRODUCCIÓN

—Mejor ingeniería de grabación para un álbum: “El mal querer”, El Guincho & Brian Hernández, ingenieros; Jaycen Joshua, mezclador; Chris Athens, ingeniero de mastering (Rosalía).

—Productor del año: Tony Succar.

VIDEO

—Mejor video musical versión corta: “Banana Papaya”, Kany García y Residente.

—Mejor video musical versión larga: “Lo que fui es lo que soy”, Alejandro Sanz.