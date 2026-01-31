La 68 edición de los Grammy contará con una de las historias de redención más sorprendentes del año. Fabrice “Fab” Morvan, el sobreviviente del dúo Milli Vanilli, ha regresado oficialmente a los Grammy con una nominación.

Esto ocurre exactamente 35 años después de que la Academia le revocara a la agrupación, su premio a Mejor Artista Nuevo en febrero de 1990 tras descubrirse que el dúo no cantaba en sus discos.

El dúo formado por Fab y Rob Pilatus (fallecido en abril de 1998) alcanzó un éxito masivo a finales de los 80 con su álbum debut “Girl You Know It’s True”. Lograron un hito histórico al posicionar tres sencillos en el número 1 del Billboard Hot 100: “Baby Don’t Forget My Number”, “Girl I’m Gonna Miss You” y “Blame It on the Rain”, canciones que siguen sonando hasta el día de hoy.

Aunque eran un dúo “bien parecido” con voces espectaculares, para muchos algo no cuajaba. Las sospechas de fraude crecieron tras un fallo técnico en una presentación de MTV donde la pista de audio se trabó. Pilatus y Morvan no cantaban en sus discos, sino que hacían lip-sync (sincronía de labios) sobre las voces de otros cantantes: Charles Shaw, John Davis y Brad Howell.

Finalmente, el 14 de noviembre de 1990, el productor Frank Farian ya no podía seguir tapando el sol con un dedo y confesó que Rob y Fab no habían cantado ni una sola nota en el disco, sino que eran la “imagen bonita” de un grupo que se mantenía tras bambalinas.

Como resultado, el 19 de noviembre de 1990, la Recording Academy revocó oficialmente el premio (sigue siendo la única vez en la historia que se ha retirado un Grammy); además Arista Records eliminó todo su catálogo de inmediato, y el dúo pasó de la fama mundial a ser objeto de burlas y demandas legales.

Momento para demostrar su talento

Ahora, más de tres décadas después, Fab Morvan pisará -nuevamente- la alfombra de los Grammy, aunque esta vez irá solo, sin su compañero de dúo. Pilatus murió el 2 de abril de 1998 en un hotel cerca de Frankfurt, Alemania, a los 33 años, debido a una sobredosis accidental de alcohol y pastillas de prescripción médica.

En su página oficial de Facebook, comentó que la nominación demuestra que “todo es posible” y que la vida no es una carrera corta, sino un maratón.

Esta nominación para Morvan es vista por la industria como una validación de su “verdadera voz” y un cierre simbólico al escándalo que marcó su carrera décadas atrás.

Para el cantante de 59 años, contar su verdad en el audiolibro “You Know It’s True” le dio la fuerza necesaria para sanar. Considera que simplemente estar nominado ya es una victoria; además reflexionó sobre la ironía de ser nominado precisamente por narrar la historia del escándalo que casi destruye su vida, cerrando así un círculo que pocos artistas logran completar en la industria.

Explica cómo dos jóvenes bailarines sin experiencia en la industria, fueron manipulados por el productor Frank Farian en un contrato que los atrapó en una mentira que escaló más allá de su control, según detalla The Hollywood Reporter.

También, en este trabajo, Fab ofrece una perspectiva personal sobre la lucha de su compañero Rob contra la adicción y la depresión, que terminó en su trágica muerte.

En síntesis, el libro destaca la evolución de Fab como músico real y su camino hacia el perdón propio. El hecho de que él mismo narre el audiolibro es un acto simbólico de reclamar la voz que le fue negada en 1989.

¿Contra quién compite?

Morvan está nominado en la categoría de Mejor Audiolibro, Narración y Grabación de Cuentacuentos (Best Audio Book, Narration & Storytelling Recording) por su libro de memorias: You Know It’s True: The Real Story of Milli Vanilli.

La competencia es curiosamente ecléctica. En esta categoría se enfrenta a: