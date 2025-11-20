La cantante y actriz Aidita Encarnación se siente encantada de regresar una vez más a los escenarios para dar gracias a su público en su nuevo espectáculo “Agradecida”, que tendrá lugar este sábado, 22 de noviembre, en el Moneró Café Teatro and Bar del Bellas Artes de Caguas.

La fajardeña, quien se ha destacado por su trabajo en el teatro musical por más de tres décadas, vuelve este fin de semana a la Ciudad Criolla para reunirse con el público y interpretar un puñado de sus canciones favoritas, como antesala a la Semana de Acción de Gracias, y el inicio de las Navidades boricuas.

PUBLICIDAD

“No puedo ocultar la felicidad que siento por la oportunidad de agradecer tanto y tanto” comentó Encarnación, en un comunicado de prensa, donde manifestó su entusiasmo por dejar su esencia una vez más en las tablas boricuas.

Con su conocida voz y dominio escénico que la caracteriza, la artista busca ofrecer una velada inolvidable que resuene en los corazones de todos los asistentes.

Los boletos ya están disponibles a través de Ticketera.