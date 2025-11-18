La Orquesta Filarmónica de Puerto Rico inició el domingo la primera edición del Festival Somohano con el matiné inaugural Fiesta en San Juan en la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes de Santurce.

“El exitoso estreno se caracterizó por una tarde llena de música compuesta por el maestro Arturo Somohano, veteranos compositores que al igual que Somohano han dejado un magistral legado, pero también de noveles compositores que se abren paso con propuestas valientes y versátiles para acercar este tipo de música a públicos jóvenes”, menciona el comunicado de prensa.

El concierto Fiesta en San Juan estuvo dirigido por José Manuel Febus González. El repertorio variado incluyó “Dime”, del maestro Somohano, un ‘medley’ de danzas de Juan Morel Campos, “Travesía campesina” del joven cuatrista puertorriqueño Luis Sanz, “Suite de San Juan” del maestro Somohano, así como la “Obertura Idilio Sinfónico” del maestro Ángel “Cucco” Peña, entre otras grandes creaciones.

PUBLICIDAD

La fiesta musical, auspiciada por TuCoop y el Municipio de San Juan, tuvo entre sus grandes invitados a los maestros Roselín Pabón, Ángel “Cucco” Peña, Frankie Suárez, Roberto Vigoreaux, la actriz Mariam Pabón, el presidente de la junta de directores de TuCoop, Fernando Toledo y al alcalde Miguel Romero. También, la escultora María Elena Perales, quien tuvo a su cargo la restauración de la escultura del maestro Somohano que adorna la plazoleta del Teatro Tapia en Santurce.

La hija del maestro Somohano, Margarita Somohano, y su hija Laura Colón Somohano (nieta de Somohano), agradecieron “la tenacidad de todos los que han trabajado en este festival para continuar con el legado musical de su padre a través de la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico”, agrega el escrito.

Continúa esta semana

El viernes, 21 de noviembre, en la Sala de Festivales en el CBA llegará el Festival Somohano con Me Enamoro de Ella: Tributo Filarmónico a 440, un recorrido musical y teatral al estilo Broadway que revive los clásicos de Juan Luis Guerra y 440 pero en una impresionante versión filarmónica.

Las noches del sábado, 22, y domingo, 23 de noviembre, el festival honrará la calidad interpretativa de la Orquesta con la histórica presentación de Yolandita Filarmónica, quien presentará por primera vez un concierto para reinterpretar sus grandes éxitos con la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico. La propuesta presentará un repertorio con arreglos especiales para la ocasión y en donde la voz y los temas favoritos de la cantante se presentan con las sublimes armonías que ofrecen la más de 60 músicos en escena. La Orquesta será dirigida por la maestra Johanny Navarro.

PUBLICIDAD

El domingo, 23 de noviembre, regresará al festival, Dancing Queen: Tributo Filarmónico a ABBA. Esta será la séptima presentación de la puesta en escena que se ha convertido en una de las propuestas favoritas presentadas por Orquesta Filarmónica de Puerto Rico.

El Festival Somohano aspira a convertirse en un nuevo referente en el calendario cultural del país, ofreciendo al público una oportunidad de excelencia para disfrutar espectáculos de primer nivel mientras se honra la trayectoria de uno de los músicos más influyentes de Puerto Rico.

Los boletos para las funciones de este fin de semana del Festival Somohano están disponibles a través de www.tcpr.com, www.ticketera.com y en la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce.