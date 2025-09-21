Con la intención de celebrar el legado importante de la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, el Festival Somohano realizará su primera edición del 16 al 23 de noviembre en San Juan.

El Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré (CBA) y otros espacios de la capital serán sede de esta edición inaugural, que conmemora el 75 aniversario de la primera presentación de la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico el 12 de octubre de 1950 en el icónico Teatro Tapia, y dirigida por el maestro Arturo Somohano.

El Festival es una iniciativa de la Fundación Arturo Somohano producida junto con Rafo Muñiz. Durante cinco noches, el público disfrutará de una variada programación que unirá lo clásico con lo popular, celebrando tanto la tradición musical de Puerto Rico como sus grandes repertorios internacionales.

La fiesta musical iniciará el domingo 16 de noviembre con un homenaje filarmónico al legado del Maestro Arturo Somohano en la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes de Santurce.

El jueves 20 de noviembre en el Centro de Bellas Artes de Santurce se presentará el concierto Dancing Queen: Tributo Filarmónico a ABBA, bajo la dirección del maestro Ángel “Cucco” Peña. Este concierto presenta los éxitos del legendario cuarteto sueco en un nostálgico viaje por la época de los 70 y 80.

El viernes 21 de noviembre- también en el CBA llega Me Enamoro de Ella: Tributo Filarmónico a 440, un recorrido musical y teatral al estilo Broadway que revive los clásicos de Juan Luis Guerra y 440 pero en una impresionante versión filarmónica.

Las noches del 22 y 23 de noviembre el festival honrará la calidad interpretativa de la Orquesta con la histórica presentación de Yolandita Filarmónica, también en el CBA. La artista se unirá por primera vez a la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico para interpretar sus grandes éxitos en un formato majestuoso. “La propuesta presentará un repertorio con arreglos especiales para la ocasión y en donde la voz y los temas favoritos de la cantante se presentan con las sublimes armonías que ofrecen la más de 60 músicos en tarima”, describe el comunicado de prensa.

El domingo 23 de noviembre en una matiné regresará al festival Dancing Queen: Tributo Filarmónico a ABBA.

“Este festival tiene el propósito de reafirmar la vigencia de la obra del maestro Somohano y su papel como embajador cultural de Puerto Rico. A través de la Orquesta Filarmónica que lleva su nombre, celebramos su legado y contribución al patrimonio musical de la isla”, explicó Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Fundación Arturo Somohano, mediante la comunicación escrita.

Por su parte, Rafo Muñiz, productor de Prolat Entertainment, añadió: “El Festival Arturo Somohano será una experiencia inolvidable que combinará la excelencia artística con propuestas innovadoras. Este evento será una tradición cultural que acercará a nuevas generaciones a la grandeza de nuestra música y de la historia del maestro Somohano”.

Con esta primera edición el Festival Arturo Somohano busca convertirse en un nuevo referente en el calendario cultural del país, ofreciendo al público una oportunidad de excelencia para disfrutar espectáculos de primer nivel mientras se honra la trayectoria de uno de los músicos más influyentes de Puerto Rico.

Los boletos están disponibles a través de TCPR.com y en la boletería del CBA de Santurce.