Con el ánimo en alto para comenzar a celebrar la temporada navideña, el cantante José Nogueras realizará su primera parranda del año el sábado 4 de octubre en Moneró Café Teatro & Bar, ubicado en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

El evento “Llegaron las Navidades 2” será una noche con sus más grandes éxitos y temas navideños para evocar el espíritu festivo.

“Los asistentes están invitados a llevar sus güiros, panderos y otros instrumentos para dar inicio a la temporada navideña en este anticipo festivo que José nos invita a celebrar”, revela el comunicado de prensa.

José Nogueras resaltó su ilusión de contar con la complicidad de su público. “Las navidades son mi época favorita y parrandear no me lo quita nadie. ‘Llegaron las Navidades’ va más allá de ser una presentación musical; es una fiesta que quiero celebrar con familiares y amigos, para que juntos cantemos las canciones de nuestra Navidad puertorriqueña. ¡Vámonos de Fiesta!”, aseguró por escrito sobre la velada, que se realizará bajo la producción de Grupo Meyta.

Entre las composiciones favoritas de José Nogueras se incluyen “Para saludarte,” “Dame la mano paloma,” “Alegre vengo cantando, ”Guineítos con Corn beef," “Navidad es amor,” “No quieren parar,” y “Si no hay cuatro, no es Navidad”, entre tantas.

Su amor por la Navidad “se remonta a su infancia, cuando las luces y decoraciones de las calles lo cautivaron, despertando en él una pasión que perdura hasta hoy. La emoción de las celebraciones familiares lo inspira a crear música que resuena con el espíritu festivo de los puertorriqueños”, destaca la comunicación escrita.

Con una carrera que abarca más de tres décadas, Nogueras se ha consolidado como un cantante y compositor “versátil, ocupando un lugar privilegiado en el corazón del cancionero popular navideño’. Desde los 18 años, se ha dedicado a la música en una variedad de géneros que incluyen rock, balada, salsa y, por supuesto, música navideña.