El cantautor Alejandro Primero llevará su espectáculo “La Gran Noche de Raphael” al Teatro Yagüez, en Mayagüez, en el marco de la gira que ha presentado en otros recintos en Puerto Rico. El artista honrará el legado musical del ícono español Raphael Martos, quien se ha caracterizado por su poderosa voz y auténtico estilo.

La cita musical está pautada para el sábado, 31 de enero, a las 7:00 p.m. El también experimentado actor y director se transforma “en cuerpo y alma, sobre el escenario para encarnar al “Niño de Linares”, un ícono global que ha trascendido generaciones”, destaca el comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

La presentación contará con un repertorio de éxitos del excepcional intérprete, que inició su trayectoria en 1962, cuando conquistó el primer lugar en el Festival de Benidorm. “Digan lo que digan”, “Yo soy aquel”, “Escándalo”, “Qué sabe nadie”, “En carne viva”, “Ella” y “Como yo te amo” son solo algunos de los temas que cantará. El público escuchará también “La balada de la trompeta”, “Que nadie sepa mi sufrir” y “¿Y cómo es él?”.

Una banda dirigida por el maestro Cuqui Rodríguez y un cuerpo de baile con coreografías de Raúl de la Paz acompañarán a Alejandro Primero.

“Desde la primera función, el público ha logrado una sintonía perfecta conmigo en ‘La Gran Noche de Raphael’. Ha valido la pena todo el esfuerzo que exige transformarse en escena en un artista tan único e irrepetible, como yo describo a Raphael… Más que un reto, estar en la piel de este magnífico artista ha sido un privilegio, porque él ha dado cátedra en todo el mundo. Raphael no solo pertenece a España; Raphael es universal”, afirmó Alejandro Primero en la comunicación escrita.

Los boletos se hallan disponibles en www.ticketera.com.